Индия. В январе-2010 вырос объем промпроизводства, в феврале - экспорт
10:43, 07 апреля 2010Разное
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Индия. В январе 2010 года объем промышленного производства в Индии вырос на 16,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Индия. В феврале 2010 года экспорт индийской продукции вырос на 34,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Комментарий.Индия с таким темпом роста экономики уже превращается из инсайдеров мировой экономики, в одного из главных его игроков. Это настораживает.
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