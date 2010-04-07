Индия. В январе-2010 вырос объем промпроизводства, в феврале - экспорт

Индия. В январе 2010 года объем промышленного производства в Индии вырос на 16,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индия. В феврале 2010 года экспорт индийской продукции вырос на 34,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Комментарий.Индия с таким темпом роста экономики уже превращается из инсайдеров мировой экономики, в одного из главных его игроков. Это настораживает.