Страны СНГ. В январе-феврале-2010 выросли и промпроизводство, и инфляция

10:44, 07 апреля 2010
Разное
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СНГ. По итогам  январь-февраль 2010 года промышленное производство стран СНГ выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2009  года.   

СНГ. По итогам январь-февраль 2010 года  уровень инфляции в среднем по странам СНГ  вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.  

Комментарий. Все как по учебнику. После падения экономики рост, первые положительные результаты и большая надежда, что этот рост будет и продолжаться и дальше.

 

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