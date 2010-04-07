Страны СНГ. В январе-феврале-2010 выросли и промпроизводство, и инфляция

СНГ. По итогам январь-февраль 2010 года промышленное производство стран СНГ выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

СНГ. По итогам январь-февраль 2010 года уровень инфляции в среднем по странам СНГ вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Комментарий. Все как по учебнику. После падения экономики рост, первые положительные результаты и большая надежда, что этот рост будет и продолжаться и дальше.