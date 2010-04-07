Украина. АМК, Азовсталь, ЕМЗ увеличили производство продукции

Украина. В марте 2010 года Алчевский металлургический комбинат увеличил производство стали на 72% по сравнению с февралем текущего года

Украина. За первый квартал 2010 года металлургический комбинат "Азовсталь" увеличил выплавку чугуна на 68,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Украина. За первый квартал 2010 года Енакиевский металлургический завод увеличил выплавку стали на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. После столь бурного обвала объемов производства металла, как это было в 2009 году, украинским металлургам обеспечить рост несложно. Но радует другое - объемы выпуска металла растут и по сравнению с первыми месяцами этого года.