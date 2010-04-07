Украина. АМК, Азовсталь, ЕМЗ увеличили производство продукции

10:48, 07 апреля 2010
Разное
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Украина. В марте 2010 года Алчевский металлургический комбинат  увеличил производство стали на 72% по сравнению с февралем текущего года

 Украина. За первый квартал  2010 года металлургический комбинат "Азовсталь"   увеличил выплавку чугуна  на 68,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 

Украина. За первый квартал 2010 года Енакиевский металлургический завод  увеличил выплавку стали  на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года.

Комментарий. После столь бурного обвала объемов производства металла, как это было в 2009 году, украинским металлургам обеспечить рост несложно. Но радует другое - объемы выпуска металла растут и по сравнению с первыми месяцами этого года.

 

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