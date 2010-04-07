Украина. В І-кв-2010 НДТЗ,Новомосковский трубный увеличили производство труб, ХТЗ - снизил.

Украина. За первый квартал 20010 года «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» увеличил производство труб на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. За первый квартал 2010 года «Интерпайп Новомосковский трубный завод» - увеличил производства труб в 2,03 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. За первый квартал 2010 года Харцызский трубный завода сократил выпуск труб, по предварительным данным, на 79,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года -

Комментарий. Трубный бизнес всегда был сложным. А в последнее время, продажа этого специфического товара еще больше усложнилась.