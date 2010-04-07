США. В марте-2010 уровень безработицы не изменился, составив 9,7%

США.В марте 2010 года уровень безработицы в США не изменился и составил 9,7%.

США. В марте 2010 года средняя часовая оплата труда в США снизилась на 0,1% по сравнению с февралем 2010 года и выросла на 1,8% по сравнению с мартом 2009 года.

Комментарий. Никак безработица в США не хочет уменьшаться. Если учесть, сколько уже было потрачено правительством США денег для того, чтобы снизить уровень безработицы, то становится даже страшно.