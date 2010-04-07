ГЛАВНОЕ на 7 апреля (день)

Хроника дня

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Экономика

Госбюджет-2010 отложили

Министерство финансов Украины перенесло время публичного представления проекта Государственного бюджета-2010. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В связи с перенесением рассмотрения проекта бюджета-2010 в Кабинете министров Украины, публичное представление бюджета состоится позже. О времени и месте публичного представления бюджета будет поставлено в известность отдельно», - сообщается на сайте.

Как уточнили в пресс-службе министерства, время представления пока не известно, однако «скорее всего, не сегодня».

Кабмин перенес

Кабинет министров Украины сегодня перенес рассмотрение проекта бюджета на 2010 год на одно из следующих заседаний.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

При этом он не смог уточнить причины переноса сроков рассмотрения данного вопроса.

Вместе с тем, в откорректированной на утро 7 апреля повестке заседания правительства вопрос о рассмотрении проекта бюджета отсутствует.

Ранее ожидалось, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Кабмина 7 апреля, и он был внесен в предварительную повестку дня.

Индекс цен производителей в марте к февралю составил 3%

Индекс цен производителей в марте к февралю т.г. составил 3%, с начала года – 6,9%.

Такие данные обнародованы на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Литвин: Нужно окончательно решить вопрос границы

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подчеркивает необходимость окончательно решить вопрос границы между Украиной и Беларусью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в Санкт-Петербурге во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Борисом БАТУРОЙ.

Стороны обсудили вопрос двусторонних отношений и координации усилий относительно участия в межпарламентских объединениях. «Здесь нам важно иметь общую позицию», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что «хорошим знаком развития нашего сотрудничества будет окончательное решение вопросов границы между Украиной и Беларусью». Это, по его мнению, будет способствовать развитию экономических и культурных связей между обеими странами. Также украинская сторона ожидает позитивного рассмотрения в белорусском парламенте других межгосударственных документов.

Как прозвучало во время встречи, еще одним весомым толчком к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества будет встреча на высшем уровне. По словам руководителя украинского парламента, типичной в наших отношениях стала «поддержка друг друга и не стремление подняться за счет другой стороны».

Стороны отметили позитивные сдвиги в торговой сфере: речь идет об увеличении объемов товарооборота с начала нынешнего года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина и Беларусь выражают также общую заинтересованность в развитии аграрного сектора экономики.

Б.БАТУРА выразил благодарность украинской стороне за поддержку в вопросе участия в Восточноевропейском партнерстве.

Финансы

НБУ ослабил курс интервенций по выкупу валюты на межбанке

Национальный банк Украины сегодня ослабил курс своих интервенций по выкупу валюты на межбанковском рынке с 7,924 до 7,95 грн. за 1 доллар США.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка № 38-012/2101, текстом которой располагает УНИАН.

Напомним, на протяжении нескольких предыдущих сессий на межбанковском валютном рынке Нацбанк укреплял курс интервенций. На протяжении прошлой недели НБУ выкупал валюту по 7,925-7,924 грн./долл.

Близнюк: Государство не сможет вернуть экспортерам НДС

Государство не сможет «живыми» деньгами вернуть украинским предприятиям-экспортерам положенный налог на добавленную стоимость, считает председатель Донецкой областной госадминисмтрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в среду.

«Проблема НДС, к сожалению, есть и будет в ближайшее время. Другое дело, какой государство найдет вариант – либо это будут под старые долги выпущены ценные бумаги, либо еще как-то. Просто так живыми деньгами рассчитаться с экспортерами невозможно - это сто процентов», - сказал губернатор.

В том, что ситуация с возвратом предприятиям налога на добавленную стоимость зашла в тупик, он обвинил правительство Юлии ТИМОШЕНКО. «Старое правительство затянуло таким образом петлю, что ее развязать невозможно», - объяснил А. БЛИЗНЮК.

Премии украинских страховщиков уменьшились на 20,8%

Чистые страховые премии (валовые премии без учета премий по внутреннему исходящему перестрахованию) украинских страховщиков в 2009 году против показателя 2008 года уменьшились на 20,8% - до 12 млрд. 658 млн. грн. (против 15 млрд. 981,8 млн. грн. в 2008 году).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Сообщается, что сумма валовых страховых премий украинских страховщиков по итогам 2009 года составила 20 млрд. 442,1 млн. грн. (на 14,9% меньше показателя 2008 года).

При этом, по данным Госфинуслуг, по итогам прошлого года сумма страховых премий по рисковым видам страхования составила 19 млрд. 614,7 млн. грн. (96% общей суммы валовых страховых премий), а по страхованию жизни – 827,3 млн. грн. (4%).

Также сообщается, что из общего объема валовых страховых платежей 29% (5 млрд. 949 млн. грн.) страховщики получили от физических лиц, 42% (8 млрд. 646,5 млн. грн.) от юридических, остальные 29% (5 млрд. 846,5 млн. грн.) – от перестраховщиков.

По итогам 2009 года украинские страховщики направили в перестрахование 8 млрд. 888,4 млн. грн. (в 2008 году – 9 млрд. 064,6 млн. грн.), из них: перестраховщикам-нерезидентам – 1 млрд. 104,3 млн. грн. (в 2008 году - 1 млрд. 037,8 млн. грн.), перестраховщикам-резидентам – 7 млрд. 784,1 млн. грн. (в 2008 году – 8 млрд. 026,8 млн. грн.).

Общая сумма страховых выплат компенсированных перестраховщиками по итогам 2009 года составила – 697,9 млн. грн. (в 2008 году – 925,5 млн. грн.), в том числе: перестраховщиками-нерезидентами – 287,1 млн. грн. (в 2008 году – 421,9 млн. грн.), перестраховщиков-резидентов – 680,8 млн. грн. (в 2008 году – 504,7 млн. грн.).

По данным Госфинуслуг, на 1 января 2010 года в Украине зарегистрировано 469 страховых компаний, в том числе 397 – рисковых страховщика и 72 компании по страхованию жизни.

ТЭК

Цена на российский газ будет известна через неделю

Правительство Украины ожидает, что новая цена на российский газ будет известна максимум через 10 дней.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире "5 канала".

В частности, отвечая на вопрос, какая цена на газ в 2010 году была заложена при подготовке госбюджета, А.КЛЮЕВ сказал: "Дайте нам еще недельку поработать, может быть, дней десять, и я тогда смогу ответить вам на этот вопрос".

Транспорт

Киевский метрополитен закупит 10 вагонов

Киевский метрополитен до конца года планирует приобрести 10 современных вагонов, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена, заверив, что работа по обеспечению надлежащего уровня обслуживания инвалидов в метро продолжается.

Кроме того, планируется оборудовать видео-информационными системами 135 вагонов и 11 станций метрополитена, обустроить 76 предупредительных рельефных полос на 38 станциях, обустроить 173 предупредительные рельефные полосы на первой и последней ступеньках лестничных маршей пересадочных узлов, станций и подземных переходов.

Как также отметили в Киевском метрополитене, на протяжении I квартала текущего года для лиц с ограниченными физическими возможностями обустроены 8 дополнительных металлических перил рядом с существующими колясочными съездами. До конца года планируется установить еще 3 таких перила. Кроме этого, на станции "Святошин" выполнена замена существующего металлического колясочного съезда на гранитный.

Общество

Азаров: в бюджете предусмотрят средства на предвыборные обещания Януковича

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что в госбюджете-2010 будут предусмотрены средства на все предвыборные социальные обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Бюджет будет, и бюджет будет реалистичным. Это спасательный круг для экономики. Во-первых, мы в полном объеме выполним предвыборные обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, премьер-министр заверил, что правительство обеспечит реализацию закона об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Украина будет вести переговоры с РФ об отмене ночной проверки

Украина будет вести переговоры с Россией относительно отмены ночной проверки документов в поездах.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Пусть это (проверка документов – УНИАН) будет два раза, но хотя бы в ночи не будили! Именно об этом и идет речь. Эта инициатива сейчас прорабатывается. Не знаю, успеем ли мы её реализовать к визиту Президента России в Украину, но хотелось бы. Я как министр сделаю все возможное, чтобы не один, а несколько поездов. Там есть технологические свои определенные ограничения на этом этапе, должен быть обязательно прямой поезд. Это все хорошо для того, кто сел в Киеве. Но из Ивано-Франковска или из Перми – это есть свои вопросы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«Мы это обязательно сделаем. И сделаем потому, что европейские стандарты должны входить в нашу жизнь. Если существует такой поезд, который сегодня действует, насколько я понимаю, из Петербурга в Хельсинки, насколько я знаю, там действительно проверка проходит уже в России, российский стандарт. Давайте за то, чтобы не только определенный напиток имел название «Российский стандарт», чтобы это был украинско-российский стандарт в наших железнодорожных перевозках», - добавил министр.

Ущерб озеру Донузлав от затопления корвета составил 843 тыс. грн.

Ущерб озеру Донузлав в Крыму, причиненный в результате затопления при разборе на металл списанного корвета, оценивается в 843 тыс. грн.

«Следствием (затопления) стало загрязнение поверхности озера общей площадью 5500 квадратных метров. Рассчитаны убытки за загрязнение нефтепродуктами водной среды, которые составили 843 тыс. 350 грн.», - говорится в сообщении Министерства охраны окружающей природной среды Украины, размещенном на его официальном сайте.

Специалисты подготовили «претензию о возмещении убытков».

Судно «Измаил» как металлолом черных и цветных металлов принадлежит компании, которая находится в Днепропетровске, заявляет Минприроды.