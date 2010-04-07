Черновецкий возглавил комитет по экономическим реформам

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ возглавил новосозданный Комитет по экономическим реформам столичной горгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение мэрии №194 от 30 марта.

Как определено в распоряжении, комитет является консультативно-совещательным органом, главная задача которого заключается в осуществлении мониторинга хода экономических реформ в столице и в подготовке по его результатам соответствующих предложений центральным органам исполнительной власти.

Деятельность комитета, среди прочего, направлена на преодоление негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса и стабилизация экономической ситуации в Киеве как предпосылка роста благосостояния жителей города.

Ознакомиться с персональным составом комитета можно будет на официальном веб-портале Киевской городской власти www.kmv.gov.ua

Участие в роботе комитета будет осуществляться на общественных началах.