Обеспеченность зелеными зонами киевлянина составляет 14 кв. метров

15:46, 07 апреля 2010
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При среднеевропейской норме 25 кв. м

На сегодня на территории Киева обеспеченность зелеными зонами общего пользования составляет всего 14 квадратных метров на жителя, что является меньше нормативов и уступает среднеевропейской норме - 25 метров квадратных зон общего пользования на жителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интернет-конференции сообщил и.о. начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Києва Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

Но вместе с этим, отметил он, если говорить об общем балансе территорий города по Генеральному плану и учесть зеленые зоны общего пользования (парки, скверы, придомовые территории), лесопарковые зоны и рекреационные территории, то их удельный вес в общей площади города составляет 52%.

«Поэтому город Киев даже по европейским меркам может считаться зеленым городом, где общий баланс зеленых территорий превышает половину территории города», - заявил С.БРОНЕВИЦКИЙ.

В тоже время, по его словам, в концепции Генплана проблеме увеличения зеленых зон общего пользования уделяется большое внимание.

«Мы планируем пойти по пути создания так называемых буферных парков - то есть благоустроить территории лесопарковых зон, которые прилегают к жилым массивам. Уже есть распоряжение мэра города, в котором оговорено 18 подобных территорий», - отметил руководитель Управления по градостроительсту, сообщив при этом, что в бюджет города на 2010 год закладываются необходимые средства «Киевзеленстрою» на разработку документации и на выполнение работ по обустройству этих буферных парков.

Кроме того, по словам С.БРОНЕВИЦКОГО, будет уделяться особое внимание наличию зеленых насаждений на придомовых территориях, увеличению их количества.

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