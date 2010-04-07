В Кировограде прошел третий тур конкурса КВН-ЮИД–2010

«ГАИ всегда рядом» - под таким лозунгом в Кировограде 2 апреля состоялся третий зональный тур ХІY Всеукраинского конкурса команд веселых и находчивых юных инспекторов движения. Хозяева турнира – кировоградская команда КВН ЮИД «Жертвы эксперимента» принимали своих ровесников и соперников из Крыма, Севастополя, Одесской, Николаевской и Запорожской областей.

Организатор ХІV Всеукраинского конкурса среди команд веселых и находчивых юных инспекторов движения - департамент ГАИ МВД Украины. Цель конкурса - привлечение широкой общественности школьников к участию в работе, направленной на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, организацию содержательного досуга школьников и молодежи, воспитания в них культурных и эстетических вкусов, укрепления дружеских отношений между командами КВН - ЮИД.

Жюри, в составе которого - начальник отдела связей с общественностью Департамента ГАИ МВД, полковник милиции Нина Хмелевская, руководитель службы профилактики ОДАИ ГУМВД Украины в Луганской области Светлана Лиховид, начальник службы профилактики ОДАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Владимир Лебедев, пресс-секретарь управляющей компании Группы «Фокстрот» Алевтина Белецкая дали достойную оценку каждому коллективу. Первое место разделили команды из Кировограда «Жертвы эксперимента» и Запорожья «88 чудо мира» (заместитель начальника УМВД в области Александр Спинул поблагодарил кировоградскую команду подарком от управления - телевизором LG), второе место занял коллектив крымчан «Встречная полоса», третьими стали одесситы – команда «Осторожно, дети!».

«Уроки грамотности на дорогах в форме КВНа - действенный и проверенный способ донести идею ответственности за свою и чужую жизнь до юных участников дорожного движения», - отметила председатель жюри, начальник отдела связей с общественностью Департамента ГАИ МВД Украины, полковник милиции Нина Хмелевская.

Семь лет подряд партнером ГАИ является Группа компаний „ФОКСТРОТ”. Подарки от сети «Фокстрот. Техника для дома», которую развивает Группа компаний «ФОКСТРОТ», получили все команды отборочных соревнований.

«В рамках собственного социального проекта «Школа безопасности» мы поддерживаем воспитательные инициативы ГАИ, - сказал исполнительный директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Юрий Пономаренко. – Ведь после участия в КВН дети становятся осведомленными и более защищенными от неприятностей на дорогах. Радуясь такому результату, мы дарим юным агитаторам подарки, которые будут полезны для их деятельности в ЮИД».

Свой взнос в дело воспитания детей внесли и основатели аквапарка «Остров сокровищ», который открывается в этом году в пгт. Кирилловка на Азовском море (Запорожская область). Дети получили от аквапарка «Билеты в лето» - сертификаты на бесплатный день развлечений в сезоне 2010 года.

«Мы награждаем «Билетами в лето» юных агитаторов, благодаря их за активную жизненную позицию, за уважение к правилам дорожного движения и их популяризацию среди ровесников, - отметила соучредитель аквапарка «Остров сокровищ» в Кирилловке Ольга Чекурда. - Эти дети успевают учиться, принимают участие в мероприятиях юных инспекторов движения в Украине, помогают ГАИ в профилактической работе среди детей страны. Эти дети заслужили яркий отдых на берегу Азовского моря в Кирилловке».

Кроме того, сладкие призы все команды получили от группы компаний «Формула вкуса» - торты с символом КВНа – ЮИДовским Кивином.

Напомним, первый тур соревнований состоялся 19 марта в г. Черновцы, где среди команд из Черновицкой, Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей лучшими признаны команды Черновицкой области «Стоп-кадр» и команда из Львовской области «Такси».

26 марта эстафету отборочных туров подхватили команды КВН-ЮИД Черниговской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Донецкой областей и Киева. Первое место добыла в борьбе команда Донецкой области «ДТП».

До конца апреля за право попасть к финалу конкурса в Международный детский центр отдыха «Артек» посоревнуются команды еще 7 областей в последнем зональном турнире КВН – ЮИД в Днепропетровске ( 23 апреля).