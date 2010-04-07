Украина и Казахстан подписали План действий

Между Украиной и Казахстаном подписан План действий на 2010 - 2011 годы.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, церемония подписания состоялась в Астане после завершения украинско-казахстанских переговоров в расширенном составе под председательством глав двух государств.

Кроме Плана действий Украина - Казахстан на 2010 – 2011 годы (Дорожная карта-3), был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Казахстан о взаимных поездках граждан от 19 мая 2000 года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ находится в Казахстане с однодневным официальным визитом.