Анонс на 8 апреля

Пресс-конференция генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» Бориса Шахсуварова на тему: «Аэропорт «Борисполь»: перспективы международного хаба». Организатор - Информационный центр "Украина-2012". Речь пойдет о перспективах развития аэропорта «Борисполь» как международного хаба; подготовке терминалов аэровокзала к Евро-2012, а также о работе аэропорта во время чемпионата Европы.

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Конференция «Инвестирование в недвижимость в 2010 году».

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Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ). Вопросы: о выдаче лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений и по поставке природного газа, газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу: ВАТ «Николаевгаз»; ОАО «Херсонгаз»; ОАО «Кременчукгаз»; ОАО «Запорожьегаз»; ОАО «Хмельницкгаз»; Публичное представление отчета НКРЭ о расходовании средств Государственного бюджета Украины в 2009 году в разрезе экономической классификации расходов и др.

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Состоится заседание Коллегии Государственного комитета ядерного регулирования Украины, на котором будет рассмотрен вопрос: «О состоянии работ по продолжению эксплуатации энергоблока №1 Ривненской АЭС в сверхпроектный срок по результатам рассмотрения Отчета по периодической переоценке безопасности».

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Состоится рабочая встреча, посвященная заключению Меморандума о сотрудничестве в отрасли образовательно-научной деятельности между Национальной академией педагогических наук Украины и Министерством аграрной политики Украины и рассмотрении новых концептуальных подходов по подготовке кадров для АПК Украины. Участники: зам..министра аграрной политики Украины Сергей Мельник, президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Креминь, академик-секретарь отделения педагогики и психологии профессионально-технического образования НАПН Украины Нелли Никало и др.

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Круглый стол по вопросам развития игорного бизнеса в Украине. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, руководители Министерства экономики, МВД, Министерства юстиции Украины, Госкомпредпринимательства, ГНАУ, Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ВРУ, органов местного самоуправления, Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса, предприниматели-субъекты игорного бизнеса.

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Пресс-конференция на тему: «Вырастут ли цены на жилищно-коммунальные услуги, как того требует МВФ?» Участники: министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Попов, народные депутаты, члены Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Валерий Баранов и Зиновий Шкутяк

В интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция на тему: «Проект Государственного бюджета-2010: «плюсы» и «минусы». Участники: президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой; директор Института трансформации общества Олег Соскин.

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Круглый стол на тему: «Какие реформы нужны Украине?». Организаторы - Международный Фонд Блейзера, Представительство «РИА Новости» в Украине». Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Алексей Плотников, депутат ВРУ; Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Владимир Фесенко, директор Центра политического анализа «Пента»; Валерий Гладкий, ген.директор Бюро экономических и социальных технологий; Дмитрий Выдрин, зам.секретаря СНБОУ; Андрей Блинов, главный редактор делового журнала «Эксперт-Украина»; Михаил Погребинский, директор центра политических исследований и конфликтологий; Сергей Соболев, депутат ВРУ; Павел Трунин, зав.лабораторией Института экономики переходного периода (Москва).

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Концерн Галнафтогаз проводитиме зустріч з аналітиками українських інвестиційних компаній, тримачами акцій та облігацій компанії, а також банками-партнерами компанії. В зустрічі братимуть участь: перший віце-президент з фінансових та інвестиційних питань Василь Даниляк, голова правління компанії Назар Купибіда та представник IR департаменту.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 6 апреля Решение по делу по конституционному представлению 68 народных депутатов Украины об официальном толковании положений части шестой статьи 83 Конституции Украины, части четвертой статьи 59 Регламента Верховной Рады Украины о возможности непосредственного участия отдельных народных депутатов Украины в формировании коалиции депутатских фракций. После обнародования планируется пресс-конференция председателя КСУ Андрея Стрыжака.

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Начнется заседание Оппозиционного Кабинета Министров Украины (мероприятия фракции БЮТ).

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Начнет работу прямая телефонная линия на тему: «Общество против коррупции» Телефон: 254-05-65 при участии: заместителя министра Кабинета Министров, Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, руководителей МВД, Министерства юстиции, ГНАУ, Главгосслужбы, Госкомитета Украины по земельным ресурсам, Министерства регионального развития и строительства, а также Генпрокуратуры и СБУ. В 13-30 брифинг для СМИ.

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Состоится брифинг на тему: "Рейдерство. Перспективы украинских собственников в защите своих интересов". Участники: зам.министра юстиции, директор департамента Государственной исполнительной службы Геннадий Стадник, советник главы ГКЦБФР Оксана Сахнацкая, партнер Правовой группы "Павленко и Побережнюк" Лариса Побережнюк, управляющий партнер юридической компании "ОЛ&РУСТ", адвокат Роман Хрустенко.

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17-30 - в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Экспертное мнение» на тему: «Идеи улучшения энергетической эффективности домов в Украине». Участие в дискуссии примут эксперты в отрасли энергосберегающих технологий, которые рассмотрят необходимость улучшения энергоэффективности жилых домов в условиях постоянного повышения стоимости энергоносителей, как приоритет для власти. Обсуждение также будет касаться проблем энергосбережения в промышленности, современных альтернативных видов производства энергии и механизмов стимулирования производителей энергоэффективного оборудования (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация журналистов - по редакционным удостоверениям. Журналисты также смогут принять участие в обсуждении - в качестве медиа-экспертов.

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