Курс НБУ 08.04.10

Официальный курс НБУ на 08.04.10100 USD-792.4200 (7 апреля-792.5000)100 EUR-1057.0883 (7 апреля-1061.6330)10 RUR-2.7051 (7 апреля-2.7102) Учетные курсы банковских металлов на 08.04.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89801.00 (7 апреля-89077.00) 961 XAG 10 Серебро-1423.98 (7 апреля-1420.16) 962XPT10Платина-135662.30(7 апреля-133377.75) 964XPD10 Палладий-40334.18(7 апреля-39308.00)

Официальный курс НБУ на 08.04.10 100 USD-792.4200 (7 апреля-792.5000) 100 EUR-1057.0883 (7 апреля-1061.6330) 10 RUR-2.7051 (7 апреля-2.7102) Учетные курсы банковских металлов на 08.04.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89801.00 (7 апреля-89077.00) 961 XAG 10 Серебро-1423.98 (7 апреля-1420.16) 962XPT10Платина-135662.30(7 апреля-133377.75) 964XPD10 Палладий-40334.18(7 апреля-39308.00)

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