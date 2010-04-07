Главное на 7 апреля (вечер)

Финансы

Поступления в общий фонд Госбюджета Украины за I квартал 2010 года (по оперативным данным) составили 39,047 млрд. грн., или 85,5% от плана. Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ), при установленном плане на январь-март т.г. в сумме 27,149,4 млрд. грн. (без учета возмещения НДС), мобилизовала в общий фонд 22,366 млрд. грн., что составляет 82,4% плановых показателей.

Государственной таможенной службой Украины, при плане 20,221,1 млрд. грн., обеспечено поступление в сумме 17,077 млрд. грн., или 84,5%.

По данным Госказначейства, официальных трансфертов, которые передаются из бюджета Автономной Республики Крым, областных бюджетов и Киевского городского бюджета в Государственный бюджет, при плане на январь-март т.г. 2,157 млрд. грн., зачислено в общий фонд 1,589 млрд. грн., или 73,7%.

Поступлений, которые контролируются другими органами, при плановых показателях 550,4 млн. грн., зачислено в общий фонд Госбюджета 918,9 млн. грн.

В специальный фонд Госбюджета, по состоянию на 1 апреля 2010 г., без учета собственных поступлений и субвенций из местных бюджетов зачтено 8,635 млрд. грн. при плановых показателях 8,858 млрд. грн., что составляет 97,5%.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9110/7,9230 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9085/7,9160 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,8950/7,9050 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:00 Национальный банк Украины объявил о продаже доллара по курсу 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2700/0,2705 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2699/0,2702 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,34 рублей за доллар (+0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3375/1,3377 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3342/1,3344 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5850/10,6040 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5820/10,5960 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 10,5315/10,5490 грн./евро.

Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. долл. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, резервы в иностранной валюте, по состоянию на конец марта, составили 24,173 млрд. долл., резервная позиция в Международном валютном фонде - 0,03 млн. долл., специальные права заимствования - 5,14 млн. долл., золото - 968,75 млн. долл.

По итогам I квартала 2010 года международные валовые резервы НБУ уменьшились на 5,1%, или на 1,358 млрд. долл.

В марте т.г., по сравнению прошлым месяцем, в Украине объем наличного валютного рынка (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) увеличился более чем на 11% и составил 2,957 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, объем валюты, купленной банками у населения, составил 1,327 млрд. долл., объем валюты, проданной населению, – 1,629 млрд. долл.

Валютные банковские вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) увеличились на 398,9 млн. долл. и на 31 марта 2010 года составили 14,339 млрд. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за март составил 13,745 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составляли 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Новости ТЭК

Переговоры с Украиной по цене на газ будут вестись на корпоративном уровне. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО в Братиславе, передает РИА "Новости".

"У "Газпрома" уже существуют контракты, они начинают обсуждать, и это самое главное - корпоративная составляющая. Чем меньше политики, тем лучше", - сказал С.ШМАТКО.

Он сообщил, что вскоре состоится российско-украинская встреча по энергетике.

"Мы в ближайшее время проведем подкомиссию по энергетике", - сообщил он.

В то же время министр подчеркнул, что заседание этой подкомиссии и переговоры с украинской стороной по цене на газ не связаны и идут независимо.

Подготовка к Евро-2012

Кабинет министров Украины образовал Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Деятельность агентства, численность которого будет составлять 70 штатных единиц, будет направляться и координироваться Кабмином через вице-премьер-министра (Бориса КОЛЕСНИКОВА – УНИАН).

Кроме того, Кабмин образовал Управление по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в структуре Секретариата Кабинета министров Украины, ликвидировал соответствующее Координационное бюро.

Такие решения правительства, подчеркивается в сообщении, направлены на усовершенствование системы управления подготовкой и проведением в Украине Евро-2012, а также обеспечение целевого и эффективного использования средств, которые выделяются из государственного бюджета.

Кабинет министров принял решение о передаче целостного имущественного комплекса Львовского коммунального предприятия «Дирекция по строительству стадиона во Львове» в государственную собственность.

Соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

В соответствии с правительственным документом, львовский стадион передан из собственности территориальной общины города в государственную собственность с отнесением его к сфере управления Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Реализация данного решения даст возможность урегулировать вопрос обеспечения непрерывного выполнения работ и ритмичного финансирования реконструкции стадиона во Львове, поскольку единственным инвестором строительства стадиона станет государство в лице Минсемьимолодежьспорта как главный распорядитель бюджетных средств, и ввести объект в эксплуатацию в сроки, определенные Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, говорится в сообщении.

Если к июню 2011 года в Киеве не будет построен стадион, Украина лишится права проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Донецке на мини-брифинге президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ.

По его словам, исполнительный комитет УЕФА придерживается мнения, что если к июню 2011 года в Киеве будет построен новый стадион, то четыре украинских города – Львов, Киев, Донецк и Харьков – будут принимать участие в проведении Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Президент УЕФА также заявил, что нынешняя поездка в Украину «это, скорее всего, визит вежливости», чтобы ближе понять и увидеть страну и ее подготовку к чемпионату.

М.ПЛАТИНИ несколько раз подчеркнул, что сегодня УЕФА доверяет Украине: «У нас по-прежнему есть доверие к Украине, хотя мы понимаем, что у каждого украинского города есть свои проблемы». Он убежден, что Украина сможет разрешить все поставленные перед ней задачи и стать наравне с Польшей страной, принимающей этот турнир.

(УНИАН)