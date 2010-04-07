Янукович: сотрудничество с Казахстаном - один из приоритетов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ определил сотрудничество с Казахстаном как одно из приоритетных направлений внешней политики Украины в евразийской зоне.

«Мы рассматриваем укрепление, развитие, активизацию наших отношений с Казахстаном как одно из приоритетных направлений внешней политики в евразийской зоне», – заявил В.ЯНУКОВИЧ сегодня в Астане на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Президента, в ходе переговоров стороны также договорились о ежегодном проведении заседаний межгосударственных комиссий для выработки конкретных предложений относительно двустороннего сотрудничества.

Президенты Украины и Казахстана также обсудили перспективы сотрудничества в аэрокосмической сфере.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что к ближайшему - 9-му заседанию межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству - будет подготовлен пакет вопросов о межгосударственном сотрудничестве, в частности, в отраслях сельскохозяйственного и авиационного машиностроения.