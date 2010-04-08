ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Нацбанк поэкспериментировал с валютным курсом», в котором пишет - во время вчерашней торговой сессии на валютном межбанке курс покупки доллара успел снизиться на 1,3%, а потом подрасти на 0,5%. Причина колебаний — эксперимент НБУ…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/nacbank-kachnul-valjutnyj-kurs-139267/

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Также «Дело» в материале «Шенгенские визы для украинцев станут дешевле» пишет - новый визовый кодекс Евросоюза позволяет украинцам сэкономить при оформлении шенгенских виз…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/evropa-stala-dostupnee-dlja-ukraincev-139211/

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«Дело» в материале «Результаты саммита Евросоюза: приняты планы по спасению Греции и новой экономической стратегии» пишет – лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе не только достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Греции, но и одобрили новую экономическую стратегию ЕС "Европа-2020"…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/rezultaty-sammita-evrosojuza-prinjaty-plany-po-spaseniju-i-novoj-strategii-138923/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Суд изменяет валюту» пишет - Высший хозсуд (ВХС) принял решение, которое фактически признало незаконной выдачу банками валютных кредитов без индивидуальной валютной лицензии. Решение было принято, несмотря на то, что в конце прошлого года этот же суд принял противоположное решение. Юристы считают, что это создает возможность для разных судов по-разному подходить к решению проблем с заемщиками, отказывающимися возвращать валютные кредиты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1350531

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«Коммерсант-Украина» в материале «Ценные бумаги налаживают отношения» пишет – крупнейший в стране Всеукраинский депозитарий ценных бумаг (ВДЦБ) установил корреспондентские отношения с австрийским депозитарием. Вскоре планируется подписать аналогичные договоры с депозитарием Нацбанка, венгерским Keler и международным Clearstream. Это позволит ВДЦБ проводить операции с зарубежными ценными бумагами и ОВГЗ. В Нацдепозитарии уверены, что только их учреждение может устанавливать отношения с иностранными депозитариями, и готовы обратиться в суд…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1350536

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Издание «Экономические известия» в материале «Госбюджет поделится с Киевом» пишет - Кабмин принял решение профинансировать строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов столицы, но не решился кардинально изменить систему управления в городе…

http://eizvestia.com/state/full/4195341

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Также «Экономические известия» в публикации «Азотные удобрения падают» пишут - мировой рынок тянет стоимость удобрений вниз. Эксперты советуют аграриям пользоваться моментом. Химики пытаются удерживать цены на внутреннем рынке…

http://eizvestia.com/markets/full/4195344

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«Газета по-киевски» в материале «Сейф нараспашку! А то оштрафуют» пишет – больше никаких премий и полтинников «на такси» без ведома государства – решили в налоговой. Там настроены вывести на «белый свет» всю «черную» наличку страны…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/08/051713.html

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«Газета по-киевски» в материале «Дорога к бюджету лежит через Москву» пишет – пока с Россией не будет согласована цена на газ, Украина не определится с положениями своей финансовой конституции…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/08/050906.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Авиарай» для звезд и политиков» пишет – через пару недель в терминале В аэропорта «Борисполь» откроют новое крыло, а в конце мая заработает терминал F, куда переведут половину международных рейсов. К Евро-2012 аэропорт ждет масса изменений. Не коснутся они лишь самой закрытой территории — вип-терминала С. «Сегодня» удалось там побывать…

http://www.segodnya.ua/news/14128300.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «От ЦБ не уведешь» пишет – российский Центробанк может получить масштабные полномочия по надзору за целыми банковскими холдингами, состоящими не только из кредитных организаций. Такие полномочия регулятору предлагает предоставить Минфин…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/08/230780

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Издание «Известия» в публикации «Десять суровых лет» пишет – в России эпоха раздачи денег кончилась, впереди - десятилетие строгой экономии. Угрозы в мировой экономике сохраняются, государство намерено придерживаться осторожной тактики, планируя свои действия. Таков смысл заявлений министра финансов России Алексея Кудрина…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140547/

(УНИАН)