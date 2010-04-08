В Киеве паводок в этом году будет на уровне прошлого года

Начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации Виталий ПШЕНИЧНЫЙ считает, что угроза сильного весеннего паводка и затопления территории столицы уже миновала.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, паводок в этом году в столице будет на уровне прошлого года.

«Потопа, скорее всего, уже не будет. По нашим новым прогнозам, вода в Днепре поднимется максимум до отметки 93,5 м, хотя критическая — это 94,15. Запас — 65 см. Паводок будет, как в прошлом году. О том, что он был, люди вообще знают?», — сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

По его словам, вода из России дойдет к нам в полном объеме уже 15 апреля. «Но в нашем водохранилище есть масса свободного для нее места — 1,1 км куб.», — отметил он.

Как пишет издание, ученые разделяют точку зрения В.ПШЕНИЧНОГО.

«Вода из России к нам уже пришла, но спуск воды в Киевском и Каневском водохранилищах спас ситуацию. Из-за этого высокая вода в Припяти, Десне и Днепре, к счастью, не совпала», — отметил директор НИИ водохозяйственно-экологических проблем Анатолий ЯЦЫК.

Он прогнозирует, что вода в Днепре поднимется 18-20 апреля. «Но этого киевляне и дачники вообще не почувствуют, так что вопрос эвакуации уже не стоит», — сказал он.

Также спокойны в этом году жители паводкоопасных районов - Осокорков и Вишенок, пишет газета. И это несмотря на то, что, например, в Вишенках невооруженным глазом видны разливы Днепра.

Жители Осокорков, которые живут здесь уже больше 10 лет, уверены, что потопа на этой территории не будет, так как воды сейчас меньше, чем было даже в прошлом году.

В Вишенках сказали, что всегда судят о возможных уровнях затопления по защитным шлюзам, которые расположены вдоль основной дороги. Жители уверяют, что там еще примерно 30 см до летнего уровня не хватает. Поэтому вещи не собирают и занимаются вскапыванием своих огородов, отмечает «Сегодня».