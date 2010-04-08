ГЛАВНОЕ на 8 апреля (день)

Хроника дня

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Киеве паводок в этом году будет на уровне прошлого года

Начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации Виталий ПШЕНИЧНЫЙ считает, что угроза сильного весеннего паводка и затопления территории столицы уже миновала.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, паводок в этом году в столице будет на уровне прошлого года.

«Потопа, скорее всего, уже не будет. По нашим новым прогнозам, вода в Днепре поднимется максимум до отметки 93,5 м, хотя критическая — это 94,15. Запас — 65 см. Паводок будет, как в прошлом году. О том, что он был, люди вообще знают?», — сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

По его словам, вода из России дойдет к нам в полном объеме уже 15 апреля. «Но в нашем водохранилище есть масса свободного для нее места — 1,1 км куб.», — отметил он.

Как пишет издание, ученые разделяют точку зрения В.ПШЕНИЧНОГО.

«Вода из России к нам уже пришла, но спуск воды в Киевском и Каневском водохранилищах спас ситуацию. Из-за этого высокая вода в Припяти, Десне и Днепре, к счастью, не совпала», — отметил директор НИИ водохозяйственно-экологических проблем Анатолий ЯЦЫК.

Он прогнозирует, что вода в Днепре поднимется 18-20 апреля. «Но этого киевляне и дачники вообще не почувствуют, так что вопрос эвакуации уже не стоит», — сказал он.

Также спокойны в этом году жители паводкоопасных районов - Осокорков и Вишенок, пишет газета. И это несмотря на то, что, например, в Вишенках невооруженным глазом видны разливы Днепра.

Жители Осокорков, которые живут здесь уже больше 10 лет, уверены, что потопа на этой территории не будет, так как воды сейчас меньше, чем было даже в прошлом году.

В Вишенках сказали, что всегда судят о возможных уровнях затопления по защитным шлюзам, которые расположены вдоль основной дороги. Жители уверяют, что там еще примерно 30 см до летнего уровня не хватает. Поэтому вещи не собирают и занимаются вскапыванием своих огородов, отмечает «Сегодня».

Экономика

Базовая инфляция в Украинес начала года составила 2,5%

Базовая инфляция в Украине в марте 2010 года против февраля составила 0,9%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 2,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в Госкомстате отметили, что в марте 2009 года против февраля 2009 года базовая инфляция составляла 1,8%, в январе-феврале 2009 года – 7,5%, в целом за 2009 год (к декабрю 2008 года) – 14,9%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Финансы

Казна увеличилась в 4,1 раза

Правительство заявляет об увеличении в марте в 4,1 раза остатков на едином казначейском счете (ЕКС).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабмина.

"По данным Государственного казначейства, на момент, когда было избрано новое правительство, остатки на едином казначейском счете составляли всего 0,882 млрд. грн. По состоянию на 1 апреля остатки на едином казначейском счете увеличились до 5,412 млрд. грн.", - говорится в сообщении.

В Департаменте также отметили, что Госказначейство возобновило публикацию данных об остатках на ЕКС, которая была прервана в начале 2009 года предыдущим правительством. Согласно указанным данным остатки на едином казначейском счете на начало 2010 года составляли 1,055 млрд. грн., что в 7,3 раза меньше показателя на начало 2009 года.

Рынки

Гостиничный бизнес в Украине получит нулевую ставку налога на прибыль

Для развития гостиничного бизнеса в Украине его представители получат до 2021 года преференцию в виде нулевой ставки налога на прибыль.

Об этом вчера в Донецке сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ после визита на стадион «Донбасс Арена» президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ.

«Гостиничный бизнес получит преференции – нулевую ставку налога на прибыль на ближайшие 10 лет до 2021 года для всех отелей, которые имеются в Украине и которые будут построены в ближайшие два года», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. При этом он добавил, что данный вопрос практически уже решен. «Это решенный вопрос, законопроект будет передан в парламент на следующей неделе, и нет сомнений, что он будет проголосован», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Кроме того, он сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен 27 апреля встретиться с представителями мировых гостиничных сетей, чтобы привлечь их бизнес на территорию Украины. «27 апреля ЯНУКОВИЧ пригласил на круглый стол все отельные сети мира, которые известны на сегодняшний день. Пригласил для того, чтобы узнать у бизнеса, что еще должно сделать правительство Украины и Президент для того, чтобы гостиничные сети мировые пришли сюда», - заключил Б. КОЛЕСНИКОВ.

Промышленность

Россия прекратила беспошлинный импорт труб из Украины

Россия прекратила беспошлинный импорт украинской трубной продукции с 1 апреля 2010 года из-за отсутствия согласованных объемов квот на поставки без уплаты антидемпинговых пошлин, сообщает k2kapital.

Об этом говорится в письме Федеральной таможенной службы, размещенном на сайте ведомства.

В соответствии с соглашениями между Минэкономразвития России и Минэкономики Украины в первом квартале 2010 года такая квота была определена.

«В связи с отсутствием после 31 марта 2010 года согласованного обеими сторонами размера квоты на поставку труб из Украины с 1 апреля 2010 года при таможенном оформлении украинской трубной продукции следует руководствоваться постановлением правительства РФ (...), предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб», — отмечается в послании.

В конце прошлого года Минэкономразвития сообщило, что соглашение, которое предусматривает поставку широкой номенклатуры украинских труб в Россию в пределах установленной квоты взамен на неприменение антидемпинговых пошлин, было продлено до 31 декабря 2010 года.

Транспорт

Проблем с финансированием строительства терминалов в «Борисполе» нет

Никаких проблем с финансированием строительства терминалов в аэропорту «Борисполь» нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ.

По его словам, в то же время, отставание по строительству терминала «D» составляет в среднем 4 месяца – по одним объектам больше, по другим меньше. Завершить строительные работы планируется 1 сентября 2011 г., ввод в эксплуатацию – 31 ноября 2011 г. Как отметил Б.ШАХСУВАРОВ, строительство несколько отставало из-за сложных погодных условий.

По его данным, терминал «F» из легких конструкций планируют сдать в эксплуатацию 1 июля т.г. На сегодня готовность терминала – 65%, выполнено 100% работ по монтажу каркаса здания.

Гендиректор аэропорта также сообщил, что в рамках подготовки к Евро-2012 осуществляется реконструкция терминала «В», которую планируется завершить в декабре т.г. Планируется, что в результате реконструкции пассажиропоток из терминала «А», который обслуживает пассажиров внутренних рейсов, будет перенаправлен в терминал «В», который сегодня обслуживает только пассажиров международных рейсов.

Кроме того, в ходе подготовки к Евро-2012 запланировано расширение перрона «F», стоимость которого 297,52 млн. грн., готовность – 55%. Ввод в эксплуатацию после реконструкции намечен на август 2010 г.

Кроме того, с мая 2010 по август 2010 г. будет проходить строительство временной автостоянки №2, стоимостью 3,2 млн. грн. С генподрядчиком ЧП «М-Буд» (Украина) уже подписан договор на строительные работы.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 7 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 7 апреля, и сегодня составляет 10,46/10,60 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,52 грн./евро, по продаже – в пределах 10,56-10,72 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 7 апреля, почти не изменился и на сегодня составляет 0,2633/0,2706 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,49/10,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,52 грн./евро, по продаже – в пределах 10,56-10,65 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 6 апреля, почти не изменился – 0,2642/0,2709 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2685 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2695-0,2760 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9242, к евро – 10,570883, к российскому рублю – 0,27051.