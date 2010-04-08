Эксперт: в тени работает около 30-40% игорного бизнеса

Около 30-40% существовавшего до запрета игорного бизнеса на сегодня работает в тени. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал и.о. президента Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ сегодня во время круглого стола.

По его словам, нелегальный игорный бизнес на сегодня существует в форме нелегальных игорных залов, интернет-заведений и даже казино. «Запрет привел только к коррупции», - отметил он. В то же время Г.ТРИПУЛЬСКИЙ считает, что в вопросе законодательного урегулирования деятельности игорного бизнеса необходимо принять ограничения, однако они не должны касаться зонирования.

Как отметил представитель Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере культуры, отдыха и развлечений Игорь МАКИЕВСКИЙ, игорный бизнес приносил бюджету около 1,5 млрд. грн. Кроме того, он считает, что новый закон, который урегулирует сферу игорного бизнеса, может предусматривать бюджетные поступления от данных предприятий на уровне около 5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.