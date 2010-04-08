«Серебряная монетка» собрала более 60 тыс. гривень

61 625 гривень на создание первого в Украине Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна, собрано в ходе благотворительного проекта «Серебряная монетка», инициаторами которого выступили ВБО «Даун Синдром» и АО «УкрСиббанк».

Благотворительный проект «Серебряная монетка» стартовал 19 февраля. Во всех 95 отделениях банка в Киеве были установлены специальные боксы для сбора средств. Каждый мог откликнуться и пожертвовать любую сумму, даже монетку.

Цель проекта — сбор средств на создание и обустройство первого в Украине Центра раннего развития детей с синдромом Дауна в Киеве.

«61 625 гривень. Это много или мало? Уверена, что это внушительная сумма, которую подарили нам простые киевляне, каждый в меру своих возможностей, — отметила член Правления ВБО «Даун Синдром Татьяна Михайленко, — Это говорит об отзывчивости нашего общества к проблемам ближнего!»

«Для тебя мелочь, для меня будущее» — это девиз нашей акции. И ее результат для меня ценен не только собранными средствами, а и отношением, участием, которое проявили простые люди к нашим детям. Ведь в Украине ХХI века отношение к людям с синдромом Дауна часто остается на уровне средневековых предрассудков. Эти дети с рождения вынуждены бороться за достойную жизнь, преодолевая сопротивление, а порой и глубокую неприязнь людей», — отметил Президент Всеукраинской благотворительной организацией «Даун Синдром» Сергей Курьянов.

Все собранные в рамках акции средства будут направлены на обустройство Первого, и пока что единственного, в Украине Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна. Центр примет первых детей уже в сентябре этого года. Отчёт о результатах акции и информацию о целевом использовании средств можно будет получить на сайте www.downsyndrome.com.ua или просто прийти в Центр!!!

Успех акции «Серебряная монетка» укрепил организаторов в намерении сделать ее ежегодной. Следующий этап по сбору средств планируется в канун Рождества. География проекта и число его участников существенно расширится.

Для справки:

Согласно только официальной статистике в Украине каждый год рождается около 400 детей с синдромом Дауна. Все они могут стать дееспособными членами нашего общества при наличии необходимой психолого-педагогической и медицинской поддержки. В мире уже давно существует хорошо разработанная модель сопровождения таких детей и их семей. В Украине пока отсутствует какая-либо система помощи людям с синдромом Дауна и их семьям. Медики и педагоги зачастую руководствуются устарелыми и поверхностными сведениями. На сегодняшний день практически невозможно полноценно подготовить детей с синдромом Дауна к обычному детскому саду и школе. Специализированных центров в Украине просто нет. 520 семей — члены организации занимаются с детьми самостоятельно, чаще всего в домашних условиях, по пособиям, получаемым от российских коллег или найденным в Интернете, и вынуждены индивидуально искать педагогов. Родители не могут заменить детям необходимых специалистов: преподавателей, дефектологов, логопедов и психологов. ВБО "Даун Синдром" сотрудничает с самыми прогрессивными международными фондами, например Down Syndrom Education International (www.downsed.org), что позволит нам внедрять в Центре самые прогрессивные методики обучения и распространять передовой опыт среди родителей и украинских специалистов.

Всеукраинская Благотворительная Организация "Даун Синдром" (www.downsyndrome.com.ua) основана в 2003 году родителями детей с синдромом Дауна. В настоящее время ВБО "Даун Синдром" объединят 520 семей из всех уголков Украины. Главной целью организации является оказание помощи людям с синдромом Дауна и другими генетическими особенностями и их семьям, поддержка таких людей в реализации их права на полноценную жизнь в обществе.

За дополнительной информацией обращаться:

Наталья Красненкова (067) 465 -54-26,

Татьяна Михайленко (066) 487-57-03