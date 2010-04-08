Эксперт: необходимо ужесточить ответственность чиновников

Для того, чтобы законы в сфере малого и среднего бизнеса заработали полностью, необходимо ужесточить ответственность за невыполнение законов чиновниками. Как сообщили УНИАН в Союзе предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, такое мнение высказал генеральный директор союза Вячеслав БЫКОВЕЦ.

По его словам, затягивание с нормативным урегулированием приводит к невыполнению законов и росту скептицизма предпринимателей. «Для того, чтобы законы заработали полностью, необходимо ужесточить ответственность за невыполнение законов чиновниками и, таким образом, повысить «политическую культуру и ответственность. У нас, к сожалению, нередко бывает так, что закон действует уже несколько лет, а работает только на 50 %», – отметил В.БЫКОВЕЦ.

«И бизнес ассоциации, и коллегии предпринимателей двумя руками поддерживали большинство законопроектов в сфере предпринимательства, а многие нормы мы сами инициировали. Соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы и декларативный принцип, и принцип «молчаливого согласия», и реформы в сфере лицензирования, принятые законом об упрощении условий ведения бизнеса, как можно скорее начали действовать в полном объеме», – сказал он.

В.БЫКОВЕЦ уверен, что продолжать большинство начинаний предыдущей власти однозначно необходимо. «Собственно, и нынешний Президент во время выборов декларировал целый ряд инициатив относительно обеспечения нормальных условий деятельности бизнеса, в том числе и налоговые каникулы. Нужно выполнять обещания и в контексте этого совершенствовать наработки предыдущей власти», – подчеркнул В.БЫКОВЕЦ.

Напомним, принцип «молчаливого согласия» в украинское законодательство введен в декабре 2009 года Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса в Украине» (№1759-VI), автором которого является народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. Согласно закону «О внесении изменений в Закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» (№1869-VI), принцип «молчаливого согласия» заработал с 1 апреля 2010 года. Этим же законом был введен пока не работающий декларативный принцип, который нуждается в нормативном регулировании: в частности, Кабинет министров должен утвердить перечень видов деятельности, на которые данная норма распространяется.