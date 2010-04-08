Соколовский считает перспективной политику Януковича

Бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что политика действующего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА по развитию отношений с Казахстаном является последовательной и перспективной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя результаты вчерашнего официального визита В.ЯНУКОВИЧА в Казахстан.

«То, что этот визит в Казахстан стал третьим после Брюсселя и России международным визитом Президента Украины, – мне это импонирует», - сказал эксперт.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, с точки зрения государственных национальных интересов тот факт, что вчера по каждому блоку вопросов двусторонних отношений были достигнуты договоренности, является свидетельством последовательности и преемственности политики, которую начал бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в частности в энергетическом секторе.

«Я надеюсь и положительно настроен на то, что сегодня единство позиций Президента и исполнительной власти является хорошей основой для того, чтобы в конце концов предыдущие и сегодняшние наработки были реализованы на практике», - заявил бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности.

Он также заявил, что предыдущее украинское правительство не выполняло свои обязательства перед Казахстаном.