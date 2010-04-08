Оппозиция будет требовать отчета Юрия Бойко

Фракции оппозиции вновь будут требовать отчет министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО относительно угроз энергетической безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил народный депутат от БЮТ, министр оппозиционного правительства по вопросам ТЭК Александр ГУДЫМА.

По его словам, на протяжении двух последних недель никто не слышал заявлений от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО и первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА о создании стратегического запаса нефти и нефтепродуктов.

«Поэтому, я думаю, мы должны на будущей неделе вновь заслушать отчет министра топлива и энергетики Ю.БОЙКО в несколько более широком формате, и вместо его отчета по газовым вопросам мы должны требовать отчет по угрозам энергетической безопасности Украины», - сказал он.