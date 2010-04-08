Анонс на 9 апреля

Состоится Всеукраинский форум: «Организационно-финансовые принципы восстановления строительной отрасли Украины в посткризисный период». Форум состоится при поддержке Министерства регионального развития и строительства Украины и НБУ. Участники: Владимир Яцуба, министр регионального развития и строительства Украины; Владимир Стельмах, председатель НБУ; Иван Салий, советник министра регионального развития и строительства Украины; Игорь Шумило, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ; Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития и строительства Украины; Николай Толмачев, ген.директор компании «ТММ»; Наталия Доценко-Белоус, старший юрист ЮФ «Василий Кисиль и Партнеры» и др.

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Старт ипотечного кредитования от «ПриватБанка» в рамках проекта «Престиж Холл». Место проведения: г. Киев, ул. Анри Барбюса, 37/1, (отдел продаж ЖК «Престиж Холл») Дата и время проведения: 9 апреля 2010 г, начало конференции в 11.00

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При участии министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Попова и первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко начнется выездное рабочее совещание по вопросам функционирования социально-важных объектов жилищно-коммунального комплекса города Киева. В программе выездного совещания: посещение Бортнической станции аэрации, насосной станции «Осокорки-Северные», Юго-западного канализационного коллектора, Главного городского канализационного коллектора. Выезд участников в 9.30 от центрального входа КГГА.

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Пресс-конференция на тему «Итоги работы фондового рынка и биржи ПФТС в I квартале 2010 года». В пресс-конференции примут участие: председатель совета директоров ФБ ПФТС Ирина Заря, председатель Совета ПФТС Борис Тимонькин, член ГКЦБФР Сергей Бирюк.

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Состоится учредительное заседание Экономического совета. Во время заседания Совет обсудит оперативные антикризисные мероприятия и главные составные стратегии экономических реформ, даст оценку современному состоянию экономики и промышленного сектора В состав Экономического совета, в частности, войдут: президент УСПП, Анатолий Кинах, председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов Александр Кендюхов, советник Президента Украины Анатолий Гальчинский, зам.министра финансов Украины Татьяна Ефименко, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец, директор Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Юрий Пахомов, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, первый вице-президент Ассоциации судостроительных предприятий “Укрсудпром” Виктор Лисицкий и другие.

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Пресс-конференция на тему: «Прогноз до конца года: рост уровня инфляции до 13,5%, снижение безработицы до 8,3%, рост реальных доходов населения на 2,5% и стабилизация гривни в Украине. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB.

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Пресс-конференция доктора экономических наук, председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов Александра Кендюхова на тему: «Какие реформы нужны Украине?»

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В ресторане «Бакинский бульвар» состоится бізнес-ланч, во время которого будет обсуждаться ситуация, сложившаяся вокруг ресторана «Бакинский бульвар».

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В Украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров (МА “Борисполь”). Подход к прессе не предусмотрен. Пул на освещение формирует ПС. Представители СМИ прибывают до 14.45.

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Церемония возложения цветов министром иностранных дел Украины К.Грищенко и министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым к могиле Неизвестного солдата. Пул на освещение формирует ПС МИД. Представители СМИ прибывают до 16.30.

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