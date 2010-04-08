Главное на 8 апреля (вечер)

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «Газпром» договорились об увеличении объема закупки газа Украиной в 2010 году с 33,7 до 36,5 млрд. кубометров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в Москве в ходе встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА с председателем ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Согласно сообщению, в ходе переговоров рассматривались меры по обеспечению стабильных поставок газа в Украину и Европу. Также в рамках визита украинская делегация планирует обсуждение ряда вопросов подготовки согласованных позиций к очередному, шестому заседанию Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

НАЭК «Энергоатом» решила продлить сроки тендера на закупку гексафторида урана, который компания планирует закупить для реализации коммерческого контракта с американской компанией Westinghouse.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, тендер продлен до мая текущего года в связи с просьбами, поступившими от потенциальных участников.

«Тендер продлен где-то до мая», – сказал он.

При этом Ю.НЕДАШКОВСКИЙ уточнил, что интерес к тендеру проявили несколько иностранных компаний, в том числе URENCO, USAC, Areva, а также российская компания «Техснабэкспорт».

Финансы

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №818-р от 7 апреля 2010 года дал поручение министру финансов Украины Федору ЯРОШЕНКО на осуществление внешних заимствований в 2010 году.

«В соответствии со статьями 16 и 46 Бюджетного кодекса Украины поручить министру финансов ЯРОШЕНКО Федору Алексеевичу осуществлять государственные внешние заимствования и заключать необходимые для этого соглашения», – говорится в документе, обнародованном на сайте правительства.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9030/7,9250 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9085/7,9220 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9202/7,9242 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9240 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2684/0,2692 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2684/0,2689 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2689/0,2691 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,4372 рублей за доллар (+0,0972).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3345 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5155/10,5475 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5110/10,5325 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,5310/10,5405 грн./евро.

Подготовка к Евро-2012

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ положительно оценил ход подготовки Харькова к проведению матчей в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, свою оценку М.ПЛАТИНИ высказал на брифинге по итогам осмотра Международного аэропорта «Харьков» и стадиона «Металлист», с ходом реконструкции которых делегацию УЕФА ознакомил генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Здесь почти проблем нет: стадион построен, гостиницы существуют, все под контролем. Здесь не о чем беспокоиться», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Президент УЕФА отметил высокие темпы реконструкции аэропорта и работ на других объектах Харькова.

«Сегодня продолжается активная работа, новый аэропорт находится в стадии активной подготовки, и уже многое сделано», - сказал он.

Говоря о стадионе «Металлист», М.ПЛАТИНИ отметил, что «стадион очень хороший, там не нужно много менять».

Относительно состояния дорог, то, по словам президента УЕФА, он их «все не видел», и считает, что дороги из-за погодных условий в неудовлетворительном состоянии не только в Украине, но и во Франции и во всей Европе.

При этом М.ПЛАТИНИ напомнил, что УЕФА «требует от Украины определенных обязательств». По его словам, Украина старается и выполняет все требования, которые выдвигаются.

Отвечая на вопрос, как он оценивает Харьков, по сравнению с другими принимающими городами Украины и Польши, М.ПЛАТИНИ не стал выделять кого-то, но отметил, что «Харьков работает хорошо, он прошел большой путь, придется сделать еще много, но все под контролем, все продвигается».

Президент УЕФА отметил, что Украина и Польша впервые в своей истории проводят такие масштабные мероприятия, и это «является вызовом», на который приходится отвечать в условиях экономического кризиса и определенной политической нестабильности.

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ призывает Украину в течение двух месяцев наверстать отставание от графика работ на объектах для Евро-2012.

Об этом он сообщил журналистам по результатам встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

М.ПЛАТИНИ сказал, что во время встречи, которая длилась 30 минут, он достаточно четко высказал свою позицию В.ЯНУКОВИЧУ.

По словам президента УЕФА, «Европе нужны гарантии со стороны правительства, чтобы работать дальше». Он заметил, что «в течение 2-х месяцев Украина должна продемонстрировать серьезное продвижение, иначе потом наверстать отставание будет тяжело».

М.ПЛАТИНИ отметил, что В.ЯНУКОВИЧ заверил его в том, что эта работа будет сделана, а он лично будет контролировать процесс.

По словам М.ПЛАТИНИ, В.ЯНУКОВИЧ осознает, что работы очень много, и ее успешное выполнение является очень важным для Украины.

(УНИАН)