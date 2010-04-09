Медведев и Обама подписали договор о СНВ

Президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор о СНВ, сообщает k2kapital.

Церемония подписания транслировалась ведущими мировыми телеканалами.

"Сегодня мы закладываем важную основу для обеспечения ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия", - заявил Обама. Медведев назвал подписание СНВ-III историческим событием, которое откроет новую главу сотрудничества между двумя странами.

Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который пришел на смену соглашению, подписанному в 1991 году, сократит количество ядерных боезарядов, состоящих на боевом дежурстве двух держав на 30% в течение последующих семи лет до 1500 единиц, что достаточно для взаимного уничтожения стратегических партнеров.

Помимо ограничения ядерного арсенала документ предусматривает двусторонний обмен телеметрическими данными, полученными в ходе испытательных пусков, причём Россия будет направлять США данные по баллистическим ракетам, а США — России — по зенитным.

Церемония подписания прошла в средневековом президентском замке после переговоров двух лидеров по вопросу ядерной безопасности, санкций в отношении Ирана и последних событий в Киргизии.

Обама выразил надежду, что Сенат США ратифицирует подписанный договор в текущем году до того, как промежуточные выборы могут изменить баланс сил в верхней палате Конгресса США, в которой правящая партия демократов уже успела утратить конституционное большинство.