ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Правительство намерено запретить ввоз в Украину курительных смесей», в котором пишет - у любителей шалфея-прорицателя, гавайской розы, голубого лотоса, а также других компонентов курительных смесей с экзотическими названиями наступают тяжелые времена. Минздрав при участии МВД и Службы безопасности разработал проект правительственного постановления, которым будет расширен перечень наркотических и психотропных веществ, запрещенных в Украине…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/pravitelstvo-nemereno-zapretit-vvoz-v-ukrainu-smesej-139306/

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Также «Дело» в материале «За потребление пива – штраф 3400 гривен» пишет - производители пива удовлетворены принятым Верховной Радой законом, ограничивающим реализацию и потребление слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах…

http://delo.ua/biznes/rynki/za-potreblenie-shtraf-3400-griven-136462/?rb

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«Дело» в материале «Конкорд» нашел новых хозяев» пишет – иностранные инвесторы покупают днепропетровский банк «Конкорд». Сделка может быть заключена в течение месяца…

http://delo.ua/dengi/banki/konkord-nashel-novyh-hozjaev-139308/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Контракт американской сборки» пишет - НАЭК "Энергоатом" планирует начать коммерческую закупку ядерного топлива американской Westinghouse, несмотря на отсутствие документов, разрешающих его поставки в Украину. Руководство "Энергоатома" не скрывает, что идет на этот шаг по политическим мотивам. А эксперты отмечают, что таким образом могут быть осложнены отношения с основным поставщиком топлива – российской корпорацией ТВЭЛ – и возникнуть внештатные ситуации на украинских АЭС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1351279

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«Коммерсант-Украина» в материале «Рынок сбыта вылетел в трубу» пишет – федеральная таможенная служба России объявила о прекращении беспошлинного ввоза стальных труб из Украины. Стороны не смогли договориться о продлении соглашения о квотировании поставок. В результате крупнейший украинский производитель труб "Интерпайп" Виктора Пинчука может лишиться основного рынка сбыта продукции – поставки в страну из Украины оцениваются в $250-300 млн. в год…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1351297

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Издание «Экономические известия» в материале «Самолеты набирают высоту» пишет - рынок авиаперевозок постепенно выходит из состояния анабиоза. Начало года ознаменовалось для перевозчиков тенденцией к увеличению степени задействованности флота. Это актуализирует вопрос о пополнении воздушных парков компаний, ведь большинство планов развития было свернуто на период кризиса…

http://eizvestia.com/markets/full/4195439

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Также «Экономические известия» в публикации «На двух стульях не усидим» пишут - Брюссель против членства Украины в таможенном союзе с Россией. Еврокомиссия дала понять украинской власти, что членство нашей страны в Таможенном союзе Единого экономического пространства (ЕЭП), куда входят Россия, Беларусь и Казахстан, и одновременное вступление Киева в зону свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом невозможно…

http://eizvestia.com/state/full/4195433

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«Газета по-киевски» в материале «Строитель спит, стройка идет» пишет – Мишель Платини инспектировал «Олимпийский» ровно через год после предыдущего приезда. Тогда глава УЕФА назвал его руинами. Сейчас на объекте «картинка» изменилась. «Газета…» прошлась за Мишелем Платини и убедилась, что высокий гость не верит в украинскую показуху…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/09/065042.html

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«Газета по-киевски» в материале «Черновецкий заработал 3 млн грн, а Довгий – 1,2 млн» пишет – мэр и секретарь Киевсовета обнародовали свои декларации за прошлый год. По сравнению с прошлым годом доходы столичных чиновников заметно уменьшились. У Черновецкого не появились новые машины, а Довгий продал одну BMW 7-й серии…

http://mycityua.com/articles/city/2010/04/09/060211.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Луганск заполонили 40 Лениных» пишет – на бигбордах в Луганске появился Ленин. Примерно с сорока плакатов он сурово смотрит на горожан, и вопрошает: «Ну как вам живется при капитализме?». Повесили Ленинов местные коммунисты к 140-летию вождя пролетариата (22 апреля). «Луганчане далеко не хорошо живут, — сетует заворготделом луганского обкома Валентин Попов. — Предприятия разрушены, люди без работы. Вопрос жителям звучит актуально»…

http://www.segodnya.ua/news/14128598.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Страсти вокруг “АрселорМиттал Кривой Рог”: рабочее движение в защиту “своих” капиталистов» пишет - профком АМКР категорически не согласен с выводами ФГИУ о выполнении собственником инвестобязательств. Но риторика увела его слишком далеко от проблем рабочих…

http://economics.unian.net/rus/detail/42729

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Золотой автохлам» пишет – «АвтоВАЗ» помогает своим дилерам покрывать кассовые разрывы, возникающие при продаже новых автомобилей в обмен на хлам. Но стоит такая помощь очень дорого — не менее 33% годовых…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/09/230936

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Издание «Известия» в публикации «Южный поток» получит высокий статус» пишет – газопровод "Южный поток" может получить статус Трансъевропейской сети (TEN), заявил 8 апреля член Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер. Тем самым Европа признает проект стратегически важным и перестанет вставлять ему палки в колеса. Больше появится и шансов переиграть вечного конкурента - Nabucco…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140639/

(УНИАН)