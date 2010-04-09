В Англии объем промпроизводства вырос на 1%
12:30, 09 апреля 2010Разное
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Великобритания. В феврале 2010 года объем промышленного производства вырос на 1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля 2009 года - упал на 0,1%.
Великобритания. В феврале 2010 года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля 2009 года - на 1,4%.
Комментарий. Английская промышленность верна своей традиции - стабильный рост ей явно к лицу.
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