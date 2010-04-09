В Англии объем промпроизводства вырос на 1%

Великобритания. В феврале 2010 года объем промышленного производства вырос на 1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля 2009 года - упал на 0,1%.

Великобритания. В феврале 2010 года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля 2009 года - на 1,4%.

Комментарий. Английская промышленность верна своей традиции - стабильный рост ей явно к лицу.