Украинский ГМК в 1 кв. продолжал наращивать объемы производства

12:50, 09 апреля 2010
Разное
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Украина. За первый квартал 2010 года Днепропетровский металлургический завод  им.Петровского увеличил производство готового проката на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 

Украина. За первый квартал 2010 года производство ферросплавов увеличилось в 2,84 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

Украина. В  марте 2010 года ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат»  увеличил объем производства концентрата на 20,2%, по сравнению с мартом 2009 года.  

Комментарий. Эффект базы сравнения еще долго будет демонстрировать очередную производственную победу украинских металлургов.

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