Украинский ГМК в 1 кв. продолжал наращивать объемы производства

Украина. За первый квартал 2010 года Днепропетровский металлургический завод им.Петровского увеличил производство готового проката на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Украина. За первый квартал 2010 года производство ферросплавов увеличилось в 2,84 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. В марте 2010 года ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» увеличил объем производства концентрата на 20,2%, по сравнению с мартом 2009 года.

Комментарий. Эффект базы сравнения еще долго будет демонстрировать очередную производственную победу украинских металлургов.