В Германии промпроизводство с начала года не демонстрирует рост
13:26, 09 апреля 2010Разное
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Германия. В феврале 2010 года промышленное производство осталось на уровне января, а по отношению к февралю 2009 года выросло на 5,8%.
Германия. В феврале 2010 года производственные заказы остались на уровне января, а по отношению к февралю 2009 года выросли на 22,6%.
Комментарий. Если сравнивать промпроизводство Германии с прошлогодними показателями, то все выглядит хорошо. Плохо другое - в этому году объемы буксуют.
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