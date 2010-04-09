В Германии промпроизводство с начала года не демонстрирует рост

Германия. В феврале 2010 года промышленное производство осталось на уровне января, а по отношению к февралю 2009 года выросло на 5,8%.

Германия. В феврале 2010 года производственные заказы остались на уровне января, а по отношению к февралю 2009 года выросли на 22,6%.

Комментарий. Если сравнивать промпроизводство Германии с прошлогодними показателями, то все выглядит хорошо. Плохо другое - в этому году объемы буксуют.