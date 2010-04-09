ГЛАВНОЕ на 9 апреля (день)

Хроника дня

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Завтра на западе Украины ожидаются дожди

Завтра на западе Украины ожидаются дожди, местами с грозой, в карпатском регионе местами сильные (на высокогорье Карпат с мокрым снегом).

На остальной территории без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киевской области в субботу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

Экономика

Кабмин назначил Витренко заместителем министра экономики

Кабинет министров Украины распоряжением от 7 апреля 2010 г. №815-р назначил на должность заместителя министра экономики Юрия ВИТРЕНКО, уволив его с должности заместителя министра экономики-директора департамента государственных закупок.

Текст распоряжения размещен на официальном сайте правительства.

ТЭК

«Нафтогаз» заплатил "Газпрому" 576,8 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» заплатила ОАО «Газпром» за полученный в марте текущего года природный газ 576,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что платеж был осуществлен 6 апреля.

Также компания напоминает, что цена импортированного в марте природного газа составила почти 305 долл. за тыс. куб. м.

Транспорт

Кабмин увеличил стоимость строительства ВПП в аэропорту «Донецк»

Кабинет министров Украины утвердил общую сметную стоимость строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Донецк» на уровне 1 млрд. 823 млн. 907,936 тыс. грн., что почти в 1,9 раза больше, чем было утверждено в 2008 г. Кабмином (972 млн. 747,7 тыс. грн.).

Текст откорректированного комплексного проекта строительства и титула строения ВПП КП «Международный аэропорт «Донецк», утвержденного распоряжением от 7 апреля т.г. №821-р, размещен на сайте правительства.

В том числе, стоимость строительно-монтажных работ утверждена на уровне 1 млрд. 337 млн. 591,578 тыс. грн., оборудования – 114 млн. 671,123 тыс. грн., другие расходы – 371 млн. 645,235 тыс. грн.

Согласно документу, из общей суммы на 1 января 2010 г. было выполнено работ на 895 млн. 223,66 тыс. гривень (строительно-монтажных работ на 612 млн. 900,121 тыс. грн.).

Как отмечается в документе, подрядчик на выполнение работ стоимостью 847 млн. 030,657 тыс. грн. будет определен по результатам тендера (строительно-монтажные работы).

При этом откорректированным титулом строения площадь ВПП увеличена с 240 тыс. кв. м до 260,8 тыс. кв. м, площадь магистральной рулежной дорожки – с 92 тыс. кв. м до 110,1 тыс. кв. м. Протяжность взлетно-посадочной полосы – 4 тыс. м, площадь застройки – 76,5 га.

При этом завершение сроков строительства документом перенесено с 2009 на 2011 г. Напомним, строительство началось в 2007 г.

Также распоряжением КМУ от 7 апреля т.г. признаны утратившими действие распоряжения Кабинета министров Украины от 23 июля 2008 г. №998 “Об утверждении откорректированного комплексного проекта строительства и титула строения взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия “Международный аэропорт Донецк” и от 17 сентября 2008 г. №1243 “О внесении изменения к титулу строения (объекта), строительство которого началось в 2007 году”.

Для ведения строительства будут использоваться средства Государственного бюджета при условии софинансирования объекта за счет средств областного бюджета.

Напомним, генподрядчик строительства – ООО «Путевое строительство «Альтком» (г. Донецк), поставщик оборудования – компания “N.V. ADB S.A.” (Королевство Бельгия).

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 8 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился, по сравнению с 8 апреля, и сегодня составляет 10,48/10,60 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,41-10,56 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,73 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 8 апреля, незначительно понизился и на сегодня составляет 0,2629 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4% - до 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2675 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,51/10,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,44-10,57 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,61 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 8 апреля, понизился на 0,2% - до 0,2629/0,2701 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2675 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9263, к евро – 10,538808, к российскому рублю – 0,2696.