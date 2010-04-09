Азаров решил объявить 2011 г. годом инноваций

Следующий, 2011 год в Украине будет объявлен годом инноваций.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, такое решение принял премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ по результатам встречи с президентом компании «Майкрософт Интернешнл» Жаном-Филиппом КУРТУА.

Таким образом, в 2011 году будет активно проводиться политика перестройки информационного общества, а также привлекаться инвестиции в сферу ІТ и связи.

В частности, правительство Украины и «Майкрософт Интернешнл» договорились об учреждении новых инновационных проектов в сфере образования и об обеспечении доступности цифровых технологий.

Также «Майкрософт Интернешнл» приобщится своими предложениями к проекту построения единой государственной информационной системы «Электронная Украина», в создании которой примут участие ведущие специалисты Украины.

«Я поражен потенциалом и большими возможностями Украины. Я уверен, что избранный правительством Украины путь на перестройку информационного общества получит значительную поддержку в международном сообществе», – отметил Ж-Ф.КУРТУА.