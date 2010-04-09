«ПриватБанк» начинает ипотечное кредитование в жилкомплексе «Престиж Холл» в Киеве

ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) с апреля т.г. начинает программу ипотечного кредитования покупателей квартир и нежилых помещений в жилом комплексе «Престиж Холл» в Печерском районе Киева.

Об этом сообщила заместитель руководителя бизнеса обслуживания индивидуальных VIP-клиентов «ПриватБанк» Юлия ФАРТУШНАЯ.

«Учитывая местоположение «Престиж Холла», а также ликвидность данной недвижимости, качество строительства, «ПриватБанком» было принято решение о запуске ипотечного кредитования физических и юридических лиц под покупку недвижимости в жилищном комплексе», - сказала она.

Ю.ФАРТУШНАЯ отметила, что ипотечные кредиты будут предоставляться частным лицам для приобретения квартир и корпоративным клиентам для покупки нежилых помещений.

Условия программы предусматривают кредитование в гривне под 22% годовых с первоначальным взносом 35%, сроком кредитования от 3 до 20 лет и возможностью досрочного погашения кредита. При этом в рамках кредитования исключены комиссии при выдаче и на период обслуживания кредита. Для приобретения квартир и нежилых помещений дополнительный залог не требуется, залогом выступает приобретаемая недвижимость.

«Учитывая среднюю ставку ипотечного кредитования в 35% годовых, эти условия являются более чем привлекательными», - добавила Ю.ФАРТУШНАЯ.

В свою очередь, заместитель директора компании ООО «А.В.С» и руководитель проекта «Престиж Холл» Виктор ГУСАКОВ отметил, что на сегодня в жилом комплексе продано около 50% квартир. При этом спросом пользуются как однокомнатные квартиры, так и шестикомнатные двухуровневые пентхаусы, расположенные на верхних этажах комплекса. Стоимость 1 кв.м в жилкомплексе составляет 17-25 тыс. грн.

«Престиж Холл»- жилой комплекс класса "бизнес+", состоит из 8 секций высотностью 17-25 этажей. Комплекс рассчитан на 663 квартиры, общая площадь комплекса составляет 120 тыс. кв. м, жилая площадь – 70 тыс. кв. м, площадь офисно-торговых помещений – 8 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрен подземный двухуровневый паркинг на 663 машиноместа площадью 23 тыс. кв.м. В составе комплекса также предусмотрены гостевые стоянки, благоустроенная прилегающая территория.

Строительство жилкомплекса началось в мае 2008 года. Девелопером проекта выступает ООО «А.В.С», генеральным подрядчиком - ЗАО «АЭРОБУД». С 2006 года «ПриватБанк» является финансовым партнером проекта.

Справка УНИАН. ООО «А.В.С» – компания, созданная в октябре 2002 года для реализации проектов по строительству элитной недвижимости в Киеве. Среди реализованных проектов компании - ЖК «Нагорный», ЖК «Садовый», Дом Кренина (Днепропетровск), «Дивосвіт» ( Киев), «Центр сердца», ТЦ «Конкорд» (Полтава).

На сегодня на разных стадиях строительства проектирования и реализации находится более 200 тыс.кв.м офисно-жилой недвижимости в Печерском районе Киева.

ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 86,066 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 74,992 млрд. грн., обязательства – 75,795 млрд. грн., уставный капитал – 7,811 млрд. грн., собственный капитал – 10,271 млрд. грн.

В 2009 году «ПриватБанк» получил прибыль в размере 1,05 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.