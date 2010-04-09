Завтра в Москве Азаров встретится с Путиным

Завтра в Москве премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ встретится с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ, по итогам телефонного разговора премьер-министров двух стран.

«В.ПУТИН и Н.АЗАРОВ условились провести 10 апреля рабочую встречу в Москве», - говорится в сообщении.

Стороны в ходе телефонного разговора обсудили актуальные моменты торгово-экономического взаимодействия двух стран, в том числе в энергетическом сотрудничестве.