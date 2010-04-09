Президент создал Совет регионов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Совет регионов как консультативно-совещательный орган.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Совет будет заниматься вопросами сбалансированного социально-экономического развития регионов, проблемами улучшения инвестиционной привлекательности на местах, а также будет активно работать над административно-территориальной реформой.