Президент создал Совет регионов
19:41, 09 апреля 2010Разное
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Как консультативно-совещательный орган
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Совет регионов как консультативно-совещательный орган.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Совет будет заниматься вопросами сбалансированного социально-экономического развития регионов, проблемами улучшения инвестиционной привлекательности на местах, а также будет активно работать над административно-территориальной реформой.
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