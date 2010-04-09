ГЛАВНОЕ на 9 апреля

Хроника дня *** Политика: Лавров прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» его встречали первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

Сегодня в программе визита С.ЛАВРОВА - участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата вместе с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

Завтра в Москве Азаров встретится с Путиным

Завтра в Москве премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ встретится с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ, по итогам телефонного разговора премьер-министров двух стран.

«В.ПУТИН и Н.АЗАРОВ условились провести 10 апреля рабочую встречу в Москве», - говорится в сообщении.

Стороны в ходе телефонного разговора обсудили актуальные моменты торгово-экономического взаимодействия двух стран, в том числе в энергетическом сотрудничестве.

Финансы: В Украине денежная масса в марте увеличилась на 2,9%, монетарная база – на 3,1% Киев. 9 апреля. УНИАН. В Украине в марте 2010 года денежная масса увеличилась на 2,9% (с начала года – на 1,4%) – до 494,2 млрд. грн., а монетарная база выросла на 3,1% (с начала года – на 0,9%) – до 196,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, общий объем депозитов в марте т.г. увеличился на 4,3% (с начала года – на 3,1%) – до 338 млрд. грн. за счет роста объема депозитов физических лиц на 2,3% (с начала года – на 3,9%) – до 219,7 млрд. грн. Прирост депозитов населения в марте происходил за счет роста вкладов как в национальной, так и в иностранной валюте. При этом средства юридических лиц в марте увеличились на 8,3% (с начала года – на 1,7%) – до 118,3 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в марте уменьшился на 0,7% (с начала года – на 2,9%) – до 696,7 млрд. грн. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, уменьшился на 0,2% (в т.ч. в национальной валюте – вырос на 0,9%). Объем кредитов, предоставленных населению, в марте уменьшился на 1,6%.

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 17,9% в феврале 2010 года до 16,8% в марте т.г. Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне за этот же период увеличилась с 13,1% до 13,2%. Средневзвешенная стоимость кредитов в иностранной валюте увеличилась с 10,4% в феврале 2010 года до 11,3% в марте т.г., депозитов в иностранной валюте – уменьшилась с 9,3% до 8,9%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка уменьшилась с 4,9% годовых в феврале 2010 года (в том числе по кредитам овернайт – 2,2%) до 3,2% (по кредитам овернайт – 1,6%) в марте т.г.

В марте было зафиксировано увеличение объема наличности вне банков на 0,7% (с начала года – снижение на 1,1%) – до 155,1 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в марте уменьшился до 31,4% по сравнению с 32,1% в феврале 2010 года.

Национальный банк Украины в марте провел операции по мобилизации средств банков на общую сумму 23,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию составил 460,2 млн. грн. (с начала года – соответственно 56,3 млрд. грн. и 3,4 млрд. грн.).

Средневзвешенная ставка по мобилизационным операциям в марте т.г. составила 4,8%, по операциям рефинансирования – 11%.

Объем корсчетов банков в марте увеличился на 19,4% – до 20,3 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в марте, составил 11,6 млрд. грн., в том числе 5,7 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в марте увеличился в 4 раза – до 5,4 млрд. грн.

Также в марте НБУ проводил операции с двусторонней котировкой гособлигаций Украины, по результатам которых продано гособлигаций (по номинальной стоимости) на сумму 1 млрд. 749,25 млн. грн. (с начала года – 3 млрд. 724,25 млн. грн.), приобретено – на сумму 1 млрд. 082,4 млн. грн. (с начала года – 2 млрд. 156,1 млрд. грн.).

По информации Нацбанка, в госбюджет по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в марте поступило 8 млрд. 609,7 млн. грн. (с начала года – 13 млрд. 641,79 млн. грн.). Всего в начала года НБУ разместил ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20 млрд. 031,79 млн. грн.

Нацбанк: ВВП Украины увеличится на 5% Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост ВВП Украины в I квартале на уровне 5%. Об этом заявил исполнительный директор Нацбанка Игорь ШУМИЛО в ходе форума, состоявшемся в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы видим рост (ВВП – УНИАН) в 1-м квартале, и сейчас мы его оцениваем на уровне 5% в годовом исчислении (к 1-му кварталу прошлого года), и рост на таком же уровне 1-го квартала к 4-му кварталу прошлого года».

Кроме того, он подтвердил прогноз Нацбанка касательно роста ВВП Украины по итогам 2010 года на уровне 3-4%.

По словам И.ШУМИЛО, в Украине с середины прошлого года происходит возобновление экономического роста. По оценкам НБУ, уже со 2-го квартала 2009 года экономический рост происходит ежеквартально на уровне 1,5% квартал к кварталу.

Как сообщалось, правительство Украины прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 3,7%, при этом номинальный ВВП прогнозируется на уровне 1,083 трлн. грн., индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) - 113,1%; индекса цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю) – 114,4%.

«Захидинкомбанк» увеличит уставный капитал на 100 млн. грн.

ПАО «Захидинкомбанк» намерено увеличить уставный капитал на 100 млн. грн. – до 174 млн. 318,98 тыс. грн.

Об этом говорится в официальном сообщении банка о проведении собрания акционеров банка, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, банк намерен провести закрытое размещение 14 285 715 шт. простых именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 7 грн. каждая.

Размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 14 июня по 8 августа 2010 года, второй – с 9 по 12 августа 2010 года.

По информации банка, вопрос увеличения уставного капитала планируется рассмотреть на собрании акционеров, запланированном на 19 апреля.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2009 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ООО КБ «Захидинкомбанк» (Луцк) сроком на один год.

С 15 февраля2010 года в ПАО «Захидинкомбанк» прекращена временная администрация.

Возобновлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

Справка УНИАН. ПАО «Захидинкомбанк» основано в 1993 году.

В 2009 году «Захидинкомбанк» получил чистый убыток в размере –119,275 млн. грн.

89,81% акций финучреждения владеет Василий ГАВРИЛИШИН.

ТЭК: Украина в январе-марте сократила добычу газа на 9,1%, нефти - на 10,4% Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-марте т.г. сократили добычу газа на 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 5 млрд. 83,2 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Добыча нефти и газового конденсата в Украине в январе-марте т.г. сократилась на 10,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 901,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м, а также сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,8% - до 3 млн. 952,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» и «Газпром» подтвердили отсутствие взаимных претензий относительно выполнения соглашений в І квартале

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» по результатам переговоров, которые состоялись 8 апреля в Москве, подтвердили отсутствие взаимных претензий относительно выполнения соглашений купли-продажи и транзита природного газа в первом квартале 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

В сообщении отмечается, что во время переговоров стороны согласовали технические вопросы взаимодействия компаний в первом квартале 2010 года, в частности, подписали акты относительно транзита природного газа по территории Украины и обсудили пакет вопросов относительно выполнения долгосрочных контрактов купли-продажи и транзита природного газа в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 25 марта т.г. в Москве в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена российского газа для Украины будет зависеть также от объемов его закупки.

8 апреля т.г. НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились об увеличении объема закупки газа Украиной в текущем году с 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года, в соответствии с которыми, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.

«Газпром» заинтересован в участии в проекте консорциума для модернизации ГТС Украины - Миллер

"Газпром" и его европейские партнеры заинтересованы в участии в проекте консорциума для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом заявил глава российского холдинга Алексей МИЛЛЕР на пресс-конференции в пятницу, передает РИА "Новости".

"Газпром" и европейские коллеги сегодня проявляют интерес к реализации данного проекта, если такие предложения будут сделаны. "Газпром" готов рассматривать предложения по участию в таком проекте и готов обсуждать такую идею", - сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что идея газотранспортного консорциума уже обсуждалась несколько лет назад, но за это время ситуация на рынке изменилась.

В частности, "Газпром" начал реализацию других крупных инвестиционных транспортных проектов.

"Газовый рынок становится все более глобальным, "Газпром" может поставлять газ на самые удаленные рынки за счет обменных операций", - отметил А.МИЛЛЕР, подчеркнув, что "Газпром" становится действительно глобальной компанией.

Вместе с тем "Газпром" готов рассматривать предложения Украины, если таковые будут сделаны, добавил А.МИЛЛЕР.

Напомним, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта по итогам встречи со своим украинским коллегой Николаем АЗАРОВЫМ заявлял, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства.

В марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию о модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. Позже и Украина, и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.

Справка УНИАН. ГТС Украины протяженностью 37,5 тыс. км включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 млрд. куб. м. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 млрд. куб. м газа в год.

Агро: Кабмин уволил Супиханова с должности замминистра агрополитики

Кабинет министров Украины принял отставку заместителя министра аграрной политики Украины Бориса СУПИХАНОВА.

Соответствующее распоряжение от 7 апреля т.г. №791-р опубликовано на сайте правительства.

Напомним, Б.СУПИХАНОВ был назначен замминистра агрополитики в январе 2008 года.

Кабмин уволил Иванишина с должности гендиректора Аграрного фонда Кабинет министров Украины уволил Владимира ИВАНИШИНА с должности генерального директора Аграрного фонда.

Соответствующее распоряжение (от 7 апреля т.г. №810-р) опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что В.ИВАНИШИН уволен в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Кабмин назначил В.ИВАНИШИНА гендиректором Аграрного фонда в августе 2007 г.

Агро: Минагрополитики прогнозирует пересев озимых на площади 1 млн. га Министерство аграрной политики Украины прогнозирует пересев озимых культур на площади 1 млн. га. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МинАП.

По данным министерства, из 8,6 млн. га озимых на зерно в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 85% посевов, остальные 15% оцениваются как слабые и изреженные, в том числе погибло около 3%.

По словам министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, по предварительным расчетам, пересеву подлежит около 1 млн. га озимых, в том числе озимых зерновых - до 500 тыс. га и около 400 тыс. га рапса. Больше таких площадей в Полтавской, Сумской, Донецкой и Харьковской областях.

В министерстве отметили, что вся посевная площадь под урожай 2010 г. составит 26,9 млн. га, что превышает показатели прошлого года. По данным министерства, на сегодня уже завершен сев ранней группы зерновых и зернобобовых культур в АР Крым на площади 87,6 тыс. га (146%), в Одесской области посеяно 99%, Херсонской – 85%, Николаевской – 84% и Запорожской – 86% от прогноза.

При этом в МинАП сообщили, что на сегодня отмечается проблема с обеспечением весенне-полевых работ горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями.

Сообщается, что на период января-июня предусматривалось закупить и использовать 787 тыс. тонн питательных веществ. По данным регионов, на 7 апреля закуплено 696,1 тыс. тонн, или 88% от заявки, из них уже использовано 296 тыс. тонн. Кроме того, к весенне-полевым работам сельхозтоваропроизводители приобрели 350 тыс. тонн дизтоплива (83% от потребности) и 91,5 тыс. тонн бензина (83% от потребности на комплекс работ).

По информации министерства, в проведении весенне-полевых работ планируется задействовать более 320 тыс. тракторов и 375 тыс. почвообрабатывающих машин. Готовность тракторов составляет 96%, а почвообрабатывающей и посевной техники - почти 98%, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

Социальная сфера: Задолженность по зарплатам в Украине в марте сократилась на 10,2%, однако остается катастрофической

Задолженность по зарплатам в марте текущего года сократилась на 10,2% - до 1,56 млрд. грн. Однако уровень задолженности остается катастрофическим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, об этом сегодня во время заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсий, стипендий и других социальных выплат заявил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

«За 2008 год задолженность выросла на 520 млн. грн., на протяжении 2009 года – еще на 284 млн. грн., и на 1 марта составляла 1 млрд. 737 млн. грн.», — сказал министр.

По его словам, меры, которые применялись в борьбе с задолженностью, направлялись преимущественно на ее погашение, а не на устранение причин ее возникновения. Среди причин роста задолженности отмечены несвоевременное утверждение финансовых планов государственных предприятий, неэффективное использование бюджетных средств при закупках, неэффективная политика кредитования реального сектора экономики и несвоевременное возмещение НДС предприятиям, задолженность по которому на предприятиях государственной формы собственности приблизилась к 73,5 млн. грн.

Сообщается, что комиссия обязала центральные органы исполнительной власти и местные государственные администрации на протяжении месяца проанализировать причины возникновения задолженности, в течение двух месяцев проанализировать финансово-хозяйственную деятельность государственных предприятий, которые имеют задолженность по зарплатам и разорвать контракты с теми руководителями, по вине которых возникла такая задолженность.

Комиссия также рекомендовала центральным органам исполнительной власти уточнить финансовые планы на 2010 год, предусмотрев в них сокращение расходов на содержание административно-хозяйственного персонала на 20% и утвердить графики погашения задолженности до конца текущего года.

Транспорт: Уволен первый замминистра транспорта и связи Шевченко

Кабинет министров Украины распоряжением от 7 апреля т.г. №797-р освободил Василия ШЕВЧЕНКО от должности первого заместителя министра транспорта и связи Украины. Текст документа размещен на сайте КМУ.

В.ШЕВЧЕНКО уволен согласно его заявлению.

Напомним, в марте 2010 г. Кабмин назначил первым заместителем министра транспорта и связи Владимира КОРНИЕНКО. Таким образом, у министра транспорта и связи стало два первых заместителя. В.ШЕВЧЕНКО был назначен первым заместителем министра в январе 2008 г. После отстранения от должности министра транспорта и связи в июне 2009 г. Иосифа ВИНСКОГО и до назначения на должность министра в марте 2010 г. Константина ЕФИМЕНКО В.ШЕВЧЕНКО исполнял обязанности министра.

Украинско-российский самолет Ан-148 востребован в Сибири – Путин Украинско-российский самолет Ан-148 востребован для эксплуатации в Сибири.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании межрегиональной партийной конференции партии «Единая Россия» в Новосибирске.

«Будет развиваться и региональная авиация. Здесь она крайне востребована - для Сибири это принципиально важно», - сказал В.ПУТИН.

«Появились новые отечественные самолеты, я уже говорил об этом, многие, наверное, видели. Очень хорошая получилась машина Ан-148. Двигатели высоко стоят, садится на грунтовые полосы, взлетает. То есть получилась хорошая машина, экономичная. Можно вполне использовать в этом регионе», - добавил он.

Справка УНИАН. Ан-148 - региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. километров, крейсерская скорость - 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Связь: И.о. гендиректора «Укрпочты назначен Евгений Заец

Исполняющим обязанности генерального директора «Укрпочты» назначен Евгений ЗАЕЦ в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины от 6 апреля.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, заместитель министра транспорта и связи Украины – глава Государственной администрации связи Украины Сергей КРАСНОКУТСКИЙ сегодня представил коллективу «Укрпочты» новоназначенного руководителя.

Представление состоялось во время совещания с заместителями генерального директора и начальниками отделов и служб генеральной дирекции «Укрпочты».

Во время совещания коллектива «Укрпочты» были представлены также три новых заместителя генерального директора.

Должность заместителя генерального директора, который будет заниматься вопросами информационных технологий, заняла Наталия КУЦЕНКО. Согласно сообщению, она имеет финансовое и юридическое образование, значительный опыт работы в государственных органах – Государственной налоговой инспекции и в Государственном комитете Украины по государственному материальному резерву.

Заместителем генерального директора, который будет заниматься вопросами развития, стал Александр ЧЕРЕДНИЧЕНКО - юрист по образованию, занимал руководящие должности в Госкомрезерве.

Заместителем генерального директора, который будет заниматься вопросами логистики, назначен Геннадий ГВОЗДЕВ, до этого он работал директором департамента в Госкомрезерве.

Справка УНИАН. Е.ЗАЕЦ родился в 1961 году, инженер-строитель по образованию, имеет степень магистра государственного управления, кандидат технических наук. До недавнего времени возглавлял Государственное научно-производственное предприятие «Государственный информационный геологический фонд Украины», перед тем занимал руководящие должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления в г. Днепропетровске и Днепропетровской области.

Столица: Кабмин назначил своего представителя в Киевсовете и КГГА

Советник премьер-министра Украины Николай БЕЛОБЛОЦКИЙ назначен представителем Кабинета министров Украины в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации.

Соответствующее распоряжение от 7 апреля № 822-р обнародовано на официальном веб-портале правительства.