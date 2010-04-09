Ющенко готовится обжаловать решения суда

Бывший Президент Украины, лидер “Нашей Украины” Виктор ЮЩЕНКО обратился в Донецкий окружной административный суд с заявлением, в котором просит срочно предоставить копию решения этого суда от 2 апреля 2010 года, которым признан противоправным указ Президента Украины о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, В.ЮЩЕНКО “считает, что при принятии обжалованного указа Президент Украины действовал в полном соответствии с требованиями ст. 19 Конституции Украины”.

“При таких условиях у Донецкого окружного административного суда отсутствуют правовые основания для отмены указа”, - подчеркнул бывший Президент.

Кроме того, считает В.ЮЩЕНКО, при принятии указанного решения суд нарушил нормы процессуального законодательства, а именно статей 2, 6, 19, 155 Кодекса административного судопроизводства Украины.

”С учетом вышеуказанного считаю, что у меня, как у заинтересованного лица, есть предусмотренное действующим законодательством Украины право на апелляционное обжалование решения, которым вышеуказанный суд признал противоправным указ Президента Украины В.А.ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины”, - заявил он.

С целью реализации своего права на обжалование “незаконного решения Донецкого окружного административного суда” В.ЮЩЕНКО просит срочно направить ему копию решения, которым этот суд признал противоправным указ о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.