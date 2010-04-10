Херсонский губернатор поручил 9 мая вывесить флаги СССР

Председатель Херсонской областной государственной администрации Анатолий ГРИЦЕНКО поручил 9 мая вывесить на административных зданиях наряду с государственными флагами флаги СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении председателя ОГА Анатолия ГРИЦЕНКО «О дополнительных мерах по празднованию в области 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», размещенном на официальном сайте администрации.

Распоряжение поручено выполнить структурным подразделениям ОГА, РГА, территориальным представительствам министерств и ведомств, а также, по согласию, мэриям городов областного значения.

В документе также отмечается «рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям, которые расположены на территории области, приобщиться к выполнению этого задания».

Также председатель Херсонской ОГА поручил 9 мая организовать и провести праздничный концерт в областном музыкально-драматическом театре имени Кулиша, праздничный салют в Херсоне и вручить ветеранам, проживающим в Херсонской области, памятные медали "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.".

Кроме того, в Плане мероприятий по подготовке и празднованию в области 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. много внимания уделяется привлечению молодежи области к участию в празднике. В частности, местным органам власти и управлению образования и науки ОГА поручено организовать чествование в учебных заведениях области участников войны и ветеранов Вооруженных сил Украины с возложением цветов к могилам воинов и другим памятным местам и обеспечить адресное поздравление учащимися общеобразовательных учебных заведений ветеранов войны по месту проживания.