Премьер Польши созвал чрезвычайное заседание правительства
13:40, 10 апреля 2010Разное
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В связи с авиакатастрофой
Премьер-министр Польши Дональд ТУСК созвал чрезвычайное заседание правительства в связи с сегодняшней авиакатастрофой, в которой погиб Президент Польши Лех Качинский.
Как передает корреспондент УНИАН, Д.ТУСК, который сегодня находился в Гданьске, отбывает в Варшаву.
Обязанности Президента Польши, согласно Конституции страны, должен исполнять глава Сейма РП Бронислав КОМОРОВСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились 132 человека, в частности Президент Польши Лех Качинский и его жена.
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