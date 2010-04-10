Премьер Польши созвал чрезвычайное заседание правительства

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК созвал чрезвычайное заседание правительства в связи с сегодняшней авиакатастрофой, в которой погиб Президент Польши Лех Качинский.

Как передает корреспондент УНИАН, Д.ТУСК, который сегодня находился в Гданьске, отбывает в Варшаву.

Обязанности Президента Польши, согласно Конституции страны, должен исполнять глава Сейма РП Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились 132 человека, в частности Президент Польши Лех Качинский и его жена.