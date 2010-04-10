На борту самолета Президента Польши находилось 88 человек

На борту самолета Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО, который разбился сегодня под российским городом Смоленск, находилось 88 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Варшаве пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Пётр ПАШКОВСКИЙ.

Он отметил, что в списке пассажиров было 89 человек, из которых один человек не вылетел в Россию.

"К сожалению, наиболее правдоподобно, что все 88 пассажиров, которые находились на борту, погибли", - сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что МИД проверяет сообщение СМИ о трех лицах, которые якобы выжили в катастрофе и в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Кроме того, П.ПАШКОВСКИЙ не исключил, что кто-то из пассажиров после регистрации не сел в самолет.

Пресс-секретарь МИД также сообщил, что на борту самолета не было журналистов.

По данным TVN24, в Ту-154, который следовал в Катынь, кроме Президента и его супруги, в частности, находились: министр канцелярии Президента Польши по международным делам Мариуш ХАНДЗЛИК, министр президентской канцелярии Павел ВИПИХ, руководитель Бюро Национальной безопасности Польши Александр ЩИГЛО, председатель Национального банка Польши Славомир СКШИПЕК, заместитель министра иностранных дел Анджей КРЕМЕР, последний президент Польши в изгнании Ришард КАЧЕРОВСКИЙ, председатель Института национальной памяти Януш КУРТИКА, секретарь Совета охраны памяти жертв и мученичества Анджей ПШЕВОЗНИК.

Кроме этого, на борту находились руководители войска польского, представители духовенства, депутаты Сейма и Сената всех политических сил и другие высокопоставленные должностные лица.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ и его супруга.

По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находилось 132 человека.