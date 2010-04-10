"Шестерка" в жизни Качиньского

С самолетами президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатстрофе 10 апреля 2010 года, неоднократно случались неприятные инциденты. Так, в октябре 2008 года Леху Качинскому пришлось воспользоваться чартерным рейсом для поездки в Брюссель. Тогда канцелярия премьера Туска отказала главе государства в возможности воспользоваться спецбортом для поездки на саммит ЕС. Поездка Качиньского на саммит обошлась польским налогоплательщикам в 150 тысяч злотых (около 60 тысяч долларов).

2 декабря 2008 года двадцатиградусный мороз в Монголии вывел из строя самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, находящегося с визитом в этой стране. Польский президент, совершающий турне по азиатским странам, утром должен был вылететь из Улан-Батора в Токио, однако из-за поломки правительственного Ту-154 задержался в Монголии. По данным канцелярии президента, ночной мороз вывел из строя механизмы управления закрылками. Качиньскому пришлось лететь в Токио чартерным рейсом. В итоге президент прибыл в Японию с восьмичасовым опозданием.

3 декабря правительство Польши решило закупить новые правительственные самолеты. Тем не менее, как заявил тогда польский премьер-министр Дональд Туск, правительство "не собирается покупать Качиньскому "шикарный" аэробус и ограничится покупкой самолета, который гарантировал бы президенту "элементарную безопасность".

5 декабря 2008 года самолет президента Польши попал в зону сильной турбулентности в Южной Корее. Из-за сильного ветра пилот президентского ТУ-154 не сумел посадить самолет с первого раза. Чтобы посадить машину еще раз, ему пришлось вновь поднимать самолет на большую высоту. Сам президент после приземления в Сеуле, куда он прибыл в рамках турне по азиатским странам, сохранил оптимистичный настрой духа. "Каждый полет самолетом связан с определенным риском, но и обязанности президента связаны с очень серьезным риском, потому что приходится летать постоянно", - сказал Качиньский, комментируя неприятность с самолетом.

14 января 2009 года из-за обледенения самолета Лех Качиньский с опозданием вылетел на встречу с главой Украины Виктором Ющенко.

17 сентября 2009 года из строя вышли оба польских правительственных самолета Ту-154. Как сообщала радиостанция RMF FM, 15 сентября из Москвы в Польшу прилетел один из двух польских правительственных самолетов, находившийся в России на длительном ремонте. Сразу после прилета в Варшаву машина вышла из строя. Второй ТУ-154М к тому времени уже несколько месяцев проходил капитальный ремонт. Радиостанция RMF FM сообщала, что в связи с этим президент Польши должен будет лететь в Нью-Йорк рейсовым самолетом, передает РИА "Новости".