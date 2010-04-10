ГЛАВНОЕ на 10 апреля

ЧП

Самолет, на борту которого находился Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, разбился неподалёку от военного аэропорта возле российского города Смоленск.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, самолет разбился при заходе на посадку.

На борту самолета находились около 100 человек.

Информацию об аварии подтвердил пресс-секретарь МИД Пётр ПАШКОВСКИЙ.

По данным телеканала "Россия 24", в результате катастрофы погибли 87 человек. На месте катастрофы работают спасатели.

Л.КАЧИНЬСКИЙ планировал посетить Катынское кладбище под Смоленском, где расположен первый в России международный мемориальный комплекс жертвам тоталитарных репрессий. Об этом сообщили накануне в областной администрации. Предполагалось, что в мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий в Катыни, примут участие около тысячи представителей польской общественной организации "Катынские семьи", а также представители российской власти и члены польской диаспоры Смоленска. Мемориал расположен в Катынском лесу в 18 километрах к западу от областного центра.

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В катастрофе самолета Президента Польши никто не выжил. Об этом губернатор Смоленской области Сергей АНТУФЬЕВ сказал по телефону в эфире российскому телеканалу «Вести 24».

«При заходе на посадку самолет Президента Польши не дотянул до посадочной полосы, по предварительной версии, зацепился за макушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших в катастрофе нет», - сказал С.АНТУФЬЕВ.

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На борту самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился в Смоленской области, находились 132 человека, в том числе Президент Польши и его супруга. Об этом УНИАН сообщили в следственном комитете при прокуратуре РФ.

«10 апреля примерно в 10 часов 50 минут на окраине города Печорска Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находилось 132 человека, в том числе Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и его супруга», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления Следственного комитета по Смоленской области и межрегионального следственного управления на транспорте. Начаты первоначальные следственные действия. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.

В то же время, по данным польского телеканала TVN24, на борту самолета, кроме Президента и его жены, были председатель Национального банка Польши Славомир СКШИПЕК, заместитель министра иностранных дел Анджей КРЕМЕР, руководитель Института Национальной памяти Януш КУРТИКА и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

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Премьер-министр Польши Дональд ТУСК созвал чрезвычайное заседание правительства в связи с сегодняшней авиакатастрофой, в которой погиб Президент Польши Лех Качинский. Как передает корреспондент УНИАН, Д.ТУСК, который сегодня находился в Гданьске, отбывает в Варшаву.

Обязанности Президента Польши, согласно Конституции страны, должен исполнять глава Сейма РП Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились 132 человека, в частности Президент Польши Лех Качинский и его жена.

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 11-14 апреля будет находиться в США с рабочим визитом для участия в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению Президента Соединенных Штатов Барака ОБАМЫ. Об этом УНИАН сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

По его словам, ожидается, что на этот международный форум прибудут лидеры 46 государств.

Саммит посвящен консолидации международных усилий по уменьшению уровня угрозы ядерного терроризма и обеспечению надежного контроля за чувствительными ядерными материалами, которые могут быть использованы для производства ядерных взрывных устройств.

"Эти вопросы имеют особую важность для Украины, которая традиционно принимает активное участие в международном сотрудничестве в сфере ядерной безопасности", - сказал С. ЛЕВОЧКИН.

В Администрации Президента также подчеркивают, что в ходе Саммита Украина примет участие в формировании глобальной стратегии действий в сфере ядерной безопасности. Это также возможность привлечь внимание мирового сообщества к проблемам преодоления Украиной последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в частности, поднять вопрос о необходимости наполнения средствами Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности для успешной реализации соответствующих проектов, финансируемых за счет международной технической помощи.

В. ЯНУКОВИЧ примет участие в официальных мероприятиях Саммита, в частности, в пленарных заседаниях и отдельных встречах глав государств, во время которых будет обсуждаться тематика уменьшения угрозы ядерного терроризма в контексте безопасности ядерных материалов, роли МАГАТЭ в обеспечении физической ядерной безопасности.

Приоритетом для Президента Украины являются переговоры с руководством Международного валютного фронда и Всемирного банка, которые могут послужить восстановлению активного сотрудничества Украины с этими финансовыми организациями и привлечению международной финансовой помощи для преодоления кризисных явлений в экономике Украины.

Во время пребывания в Вашингтоне глава государства также проведет встречи с представителями американских деловых кругов, политической элиты США.

Кроме того, В. ЯНУКОВИЧ почтит память Тараса Шевченко, памятник которому установлен в Вашингтоне, и встретится с украинской общиной.

Программа визита главы государства предусматривает также проведение переговоров с лидерами отдельных стран - участников Саммита. В частности, идет подготовка рабочих встреч В.ЯНУКОВИЧА с хозяином саммита - Президентом США Б. ОБАМОЙ, а также Президентом Бразилии Луисом Лулой да СИЛВА, премьер-министром Индии Манмоханом СИНГХОМ, премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ, главой Китайской Народной Республики Ху ЦЗИНЬТАО, Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ, Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

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Встреча премьер-министров Украины и Российской Федерации Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА пройдет в аэропорту «Внуково-2». Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе правительства РФ.

Предполагается, что после этого В.ПУТИН направиться в Смоленскую область, где сегодня произошла катастрофа самолета Президента Польши.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля во время телефонного разговора Н.АЗАРОВ договорился сегодня в Москве встретиться с В.ПУТИНЫМ.

Ранее пресс-служба правительства России сообщала, что встреча премьеров запланирована в загородной резиденции Новоогарево на 17.30 мск.

ТЭК

Цена газа, закупаемого Украиной в Российской Федерации, во втором квартале 2010 года составит 348-350 долларов за тысячу кубометров. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала "Интер".

"В первом квартале у нас цена на газ – 330 долларов на входе (в Украину - УНИАН), во втором квартале мы будем иметь 348-350 дол. Второй квартал уже начался", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что с учетом 70 долларов НДС и 30 долларов на транспортные расходы в итоге цена газа для промышленных предприятий увеличивается до 450 долларов, и их работа может быть прекращена.

"Что это будет означать? Что химия наша остановится. Химия не может работать по такой цене. Металлурги, скорее всего, тоже прекратят работу, потому что цена газа сделает их продукцию нерентабельной", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что если цена закупаемого газа не будет снижена, то экономика Украины столкнется с "очень серьезными трудностями".

Вместе с тем, он отметил, что есть все снования ожидать, что переговоры с Россией по снижению цены на газ закончатся для Украины результативно.

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Украина планирует снизить цену на газ, закупаемый у "Газпрома", до уровня, который позволит сократить годовую оплату за него на 4 млрд. долларов. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

"Мы ни много, ни мало просим у них (у РФ - УНИАН): снизить цену на 4 млрд. долларов в год", - сказал он.

Премьер при этом высказал надежду, что в результате переговоров Украине удастся договориться о снижении цены. "Не в интересах России погубить экономику Украины. В интересах России иметь надежного, стабильного партнера, экономика которого развивается", - отметил он.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина настроены на самое глубокое сотрудничество с РФ, в частности, в атомной сфере, поскольку за 10 лет в стране необходимо построить 10 атомных блоков на АЭС. "Возникает вопрос: а способна ли Украина самостоятельно построить эти блоки? У нас есть уверенность, что мы эти проблемы решим, и решим путем кооперации, в том числе с Россией", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждается развитие кооперации в различных направлениях, ведется поиск компенсаторов потерь России от снижения цены на газ. "Я не упрощаю проблему - вопрос чрезвычайно трудный", - добавил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что все разговоры о передаче России украинской газотранспортной системы носят спекулятивный характер. "России не нужна наша ГТС. Они сейчас строят 2 обходных маршрута, они имеют договор о транзите газа на 10 лет, подписанный нашим правительством. У них – железная договорная база с нами, плюс 2 газопровода. Зачем им нужна головная боль, связанная с необходимостью модернизации ГТС? В модернизацию надо же каждый год вкладывать большие деньги", – заявил премьер.

По его мнению, также для России не является привлекательным такой «компенсатор» как возможность купить украинские предприятия в обмен на снижение цены на газ. Премьер отметил, что Украина и не делала таких предложений РФ. "Мы не предлагаем – во-первых, а во-вторых, хорошо продает тот, у кого на этот товар есть спрос. У нас нет особого спроса. А те предприятия, которые могут быть интересны России, интересны для нас самих. Предприятие «Турбоатом» - оно, может, россиянам и интересно, но оно нам нужно самим", - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что Украина в ходе переговоров гарантирует России надежный транзит газа в Европу, участие в модернизации ГТС и увеличение прокачки газа через свою территорию, а также пытается убедить РФ в отсутствии необходимости строить газопровод "Южный поток".

Вместе с тем Н.АЗАРОВ считает, что для завершения переговоров и возобновления партнерских отношений между РФ и Украиной может понадобиться несколько месяцев.

«Думаю, что пройдет достаточное количество дней, может месяцев, пока мы сумеем найти «компенсаторы» и сумеем установить стабильные, надежные отношения, сумеем вернуть то доверие, которое когда-то было между российским руководством и украинским руководством», - сказал он.

Бюджет. Макропоказатели

Если Украина сможет договориться о существенном снижении цены на газ, то рост ВВП в 2010 году может увеличиться с запланированных 3,7% до 7%. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер" 9 апреля.

"Будет нормальная цена на газ – мы будем иметь не 3,7%, а будем иметь, по моим расчетам, около 7% (рост ВВП - УНИАН). Не будет нормальной цены на газ - будем иметь спад", - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ также сказал, что цена газа, закупаемого Украиной в РФ, во втором квартале 2010 года составит 348-350 долларов за тысячу кубометров.

"В первом квартале у нас цена на газ – 330 долларов на входе (в Украину - УНИАН), во втором квартале мы будем иметь 348-350 дол", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что есть все основания ожидать, что переговоры с Россией по снижению цены газа закончатся для Украины результативно. По его словам, Украина в ходе этих переговоров планирует снизить цену на газ до уровня, который позволит сократить годовую оплату за него на 4 млрд. долларов.

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Правительство Николая АЗАРОВА не намерено применять практику корректировки бюджетной росписи в зависимости от развития экономической ситуации. Об этом премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил в эфире телеканала "Интер".

"Мы отказались от практики так называемой корректировки бюджетной росписи, которую применяло предыдущее правительство", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, применяя такую практику, правительство Юлии ТИМОШЕНКО демонстрировало выполнение бюджета в течение 11 месяцев 2009 года, а в декабре бюджет был фактически "провален".

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что его правительство будет предоставлять реальные цифры по выполнению госбюджета. Он подтвердил, что в марте поступления были меньше запланированных, и отметил, что в апреле такая ситуация может повториться.

"Мы не скрываем от общества. Да, не выполнили (план по поступлениям в госбюджет в марте - УНИАН). Может и в апреле еще не выполним. Но наступит момент, когда мы будем выполнять и перевыполнять", - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что в "нормальный ритм" по выполнению бюджета можно будет войти уже в июне.

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Правительство Украины с целью уменьшения бюджетных расходов планирует сократить 25 тысяч человек в административно-управленческом аппарате и парк служебных автомобилей – на 3,5 тысячи машин. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер".

"Мы сейчас закладываем сокращение 25 тысяч человек в административно-управленческом аппарате, сокращение 3,5 тыс. служебных автомобилей. Мы об этом не говорим, но мы это спокойно закладываем в бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

ГМК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что в ближайшие дни Украине удастся договориться о беспошлинной поставке труб в Россию. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

При этом премьер отметил, что переговоры на эту тему проходят достаточно сложно.

"Я надеюсь, что мы в ближайшие дни их завершим, и все таки договоримся с Россией о беспошлинной поставке труб", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул важность для Украины российского рынка, отметив, что в прошлые годы Украина поставляла в Россию ежегодно до 300 тыс. тонн трубной продукции.

Справка УНИАН. Федеральная таможенная служба РФ с 1 апреля 2010 г. при таможенном оформлении украинской трубной продукции руководствуется постановлением правительства РФ №824 от 29 декабря 2005 года, предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб.

Украина и Россия

Россия готова рассматривать предложения Украины по вопросу базирования Черноморского Флота Российской Федерации в Севастополе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

По его словам, в ходе переговоров обсуждалась проблематика пребывания ЧФ РФ на территории Украины во всех аспектах.

«Мы всегда будем готовы рассматривать пожелания украинской стороны по тем или иным аспектам нашего сотрудничества», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля депутат Госдумы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН в ходе конференции «Российско-украинские отношения в новых политических условиях» в Донецке заявил, что Россия снизит цену на газ для Украины в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму. «Условно говоря, очень грубо: вы (Украина – УНИАН) оставляете Черноморский флот, а мы ради этого готовы снижать (цену на газ - УНИАН)», – сказал К.ЗАТУЛИН.

Вчера, 9 апреля, в эфире телеканала "Интер" премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина предлагает России повысить размер арендной платы за базирование Черноморского флота.

При этом он отметил, что от российской стороны не было официальных заявлений о продлении сроков пребывания флота в контексте переговоров о снижении цены на газ.

Как известно, Конституция Украины запрещает базирование войск других государств на территории страны. Вместе с тем, Основной Закон разрешил пребывание ЧФ РФ в Украине до 2017 года, как это было определено соответствующим украинско-российским договором, заключенным до принятия Конституции.

В соответствии с соглашением о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, Россия в качестве компенсации за использование крымских земель и инфраструктуры получает только 97,75 млн. долларов в виде списания государственного долга.

Вместе с тем, по мнению экспертов, с учетом стоимости аренды акватории в Севастополе и Феодосии, арендной платы за рекреационные объекты, оборудованные полигоны и аэродромы, а также радиочастотный ресурс, Украина недополучает от базирования ЧФ РФ 1,5 млрд. долларов.

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Министры иностранных дел Украины и России Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ согласовали План действий Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской Межгосударственной комиссии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Мы подробно обсудили и зафиксировали в протоколе вопросы взаимодействия по борьбе с новыми вызовами и угрозами, сотрудничества по урегулированию конфликтов, прежде всего приднестровского, азово-керченскую проблематику, пограничное сотрудничество, консульские вопросы», - сказал С.ЛАВРОВ.

По словам министра, по всем этим направлениям действий Подкомитета достигнуто понимание того, что необходимо сделать в ближайшее время. «Для нас, прежде всего, важно, чтобы люди, которые живут в Украине и России, и которые связаны тысячами родственных нитей, могли максимально комфортно общаться, а правительства двух стран обеспечивают такой удобный для граждан режим», - сказал С.ЛАВРОВ.

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО отметил, что в ходе третьего заседания Подкомитета стороны запустили механизм, который позволяет сторонам лучше понимать друг друга.

«Самое главное, что мы снова запустили тот механизм, который позволяет нам лучше понимать друг друга… Откровенно обсудить те темы, которые все еще остаются довольно сложными. Но необходимо искать выход исходя из того, что наши интересы больше совпадают, нежели в них есть противоречия», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, в ходе заседания Подкомитета обсуждался практически весь спектр вопросов, начиная от взаимодействия двух стран в международных организациях и заканчивая вопросами двустороннего сотрудничества.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что стороны обменялись мнением, в частности, по вопросу нахождения взаимоприемлемого решения по делимитации границ в Керченском проливе, а также в Черном и Азовском морях.

(УНИАН)