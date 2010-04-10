Самолет с Президентом Польши на борту разбился под Смоленском

Самолет, на борту которого находился Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, разбился неподалёку от военного аэропорта возле российского города Смоленск.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, самолет разбился при заходе на посадку.

На борту самолета находились около 100 человек.

Информацию об аварии подтвердил пресс-секретарь МИД Пётр ПАШКОВСКИЙ.

По данным телеканала "Россия 24", в результате катастрофы погибли 87 человек. На месте катастрофы работают спасатели.

Л.КАЧИНЬСКИЙ планировал посетить Катынское кладбище под Смоленском, где расположен первый в России международный мемориальный комплекс жертвам тоталитарных репрессий. Об этом сообщили накануне в областной администрации. Предполагалось, что в мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий в Катыни, примут участие около тысячи представителей польской общественной организации "Катынские семьи", а также представители российской власти и члены польской диаспоры Смоленска. Мемориал расположен в Катынском лесу в 18 километрах к западу от областного центра.

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В катастрофе самолета Президента Польши никто не выжил.

Об этом губернатор Смоленской области Сергей АНТУФЬЕВ сказал по телефону в эфире российскому телеканалу «Вести 24».

«При заходе на посадку самолет Президента Польши не дотянул до посадочной полосы, по предварительной версии, зацепился за макушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших в катастрофе нет», - сказал С.АНТУФЬЕВ.

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На борту самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился в Смоленской области, находились 132 человека, в том числе Президент Польши и его супруга.

Об этом УНИАН сообщили в следственном комитете при прокуратуре РФ.

«10 апреля примерно в 10 часов 50 минут на окраине города Печорска Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находилось 132 человека, в том числе Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и его супруга», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления Следственного комитета по Смоленской области и межрегионального следственного управления на транспорте. Начаты первоначальные следственные действия. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.

В то же время, по данным польского телеканала TVN24, на борту самолета, кроме Президента и его жены, были председатель Национального банка Польши Славомир СКШИПЕК, заместитель министра иностранных дел Анджей КРЕМЕР, руководитель Института Национальной памяти Януш КУРТИКА и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

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Премьер-министр Польши Дональд ТУСК созвал чрезвычайное заседание правительства в связи с сегодняшней авиакатастрофой, в которой погиб Президент Польши Лех Качинский.

Как передает корреспондент УНИАН, Д.ТУСК, который сегодня находился в Гданьске, отбывает в Варшаву.

Обязанности Президента Польши, согласно Конституции страны, должен исполнять глава Сейма РП Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились 132 человека, в частности Президент Польши Лех Качинский и его жена.