Под Смоленском погибло высшее руководство Польши

Обнародован официальный список погибших в результате катастрофы польского самолета в Смоленске - в списке 88 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал TVN24.

Польский правительственный самолет Ту-154 разбился в Смоленске в субботу утром. На борту самолета был президент Польши Лех Качиньский. Глава Польши вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях.

В разбившемся самолете помимо президента Польши находилась его супруга - Мария Качиньская, последний президент Польши в изгнании Рышрад Качоровский, глава Института национальной памяти Януш Куртыка, вице-спикер Сейма Ежи Шмайдзиньский, руководитель канцелярии президента Владыслав Стасяк, глава Бюро нацбезопасности Александр Щигло, министры в канцелярии президента Павел Выпых и Мариуш Хандзлик, генсек польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджей Пшевозник, заместитель главы МИД Анджей Кремер, начальник Генштаба Войска Польского Франтишек Гонгор, председатель Нацбанка Польши Славомир Скшипек, известные депутаты Сейма Пшемыслав Госевский, Збигнев Вассерман, Иоланта Шыманек-Дереш и Изабелла Яруга-Новацка.

На борту самолета, потерпевшего авиакатастрофу, находились также замминистра обороны Станислав Коморовский, заместитель министра культуры и национального наследия Томаш Мерта, вице-спикер Сейма Кшиштоф Путра, директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана.

Погибли 15 депутатов Сейма и сенаторов, уполномоченный по правам человека в Польше Януш Кохановский, 6 высших представителей Войска Польского.

МЧС России сообщило, что в разбившемся самолете находились 88 пассажиров и членов экипажа. Между тем, по данным СКП РФ и Генпрокуратуры, на борту были 132 человека. По последним данным, все они погибли.