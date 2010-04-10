Экипаж самолета Качиньского несколько раз не выполнил указаний

Экипаж самолета польского президента, который разбился в субботу в Смоленской области, несколько раз не выполнил указаний руководителя полетов аэродрома "Смоленск", заявил журналистам первый заместитель начальника главного штаба ВВС России генерал-лейтенант Александр Алешин.

"На удалении 1,5 километра группа руководства полетов обнаружила, что экипаж увеличил вертикальную скорость снижения и начал снижаться ниже глиссады. Руководитель полетов дал команду экипажу о переводе самолета в горизонтальный полет, и, когда экипаж не выполнил указаний, несколько раз отдал команду на уход на запасной аэродром. Тем не менее, экипаж продолжал снижаться. К сожалению, это закончилось трагически", - сказал Алешин.

Он также сообщил, что в районе аэродрома "Смоленск", рядом с которым произошла авиакатастрофа, в субботу ожидались сложные метеоусловия.

"Метеорологические условия на аэродроме оцениваются штатным метеорологическим подразделением. И в этот день метеорологические условия ожидались сложные, в том числе с 10 часов ожидался туман", - сказал Алешин.

Он указал, что самолет Ту-154 "на удалении 50 километров вошел в зону". "(Экипаж) руководителем полетов был оповещен о том, что погода ниже метеоминимума аэродрома, и было рекомендовано экипажу уйти на запасной аэродром", - сказал Алешин.

По его словам, экипаж принял решение о том, что выполнит заход на посадку.

"Это не противоречит практике - окончательное решение на принятие на посадку или на убытие на запасной аэродром принимает командир экипажа", - указал Алешин.

Он отметил, что экипаж польского самолета выполнял штатно заход на посадку до высоты 100 метров, передает РИА "Новости".

Самолет Ту-154 польского президента разбился в 10.50 мск при заходе на посадку в аэропорту Северный под Смоленском. На борту, по последним данным МЧС, находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. На самолете президент Польши Лех Качиньский, его супруга и ряд высокопоставленных чиновников из руководства страны направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.