В Польше не верят в 4 попытки посадки президентского самолета

Варшава. Пилот самолета Президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в авиакатастрофе в субботу, не мог 4 раза пытаться посадить машину на военном аэродроме под российским Смоленском. Об этом заявил пилот со специальной группы, которая обслуживает правительственный авиафлот, Томаш ПЕТШАК в эфире телеканала новостей TVN24, передает корреспондент УНИАН.

«По информации, которую я получил, была одна попытка (посадки)», - сказал Т.ПЕТШАК, который лично знал пилота вчерашнего трагического рейса с 1997 года.

Он также отбросил гипотезу, что пилот мог пытаться посадить самолет под психологическим давлением якобы необходимости не опоздать на запланированные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.

«Пилотов тренируют таким образом, чтобы они выполняли критерии трезвой оценки ситуации, характеризовались готовностью отказать, чтобы никоим образом не поддаваться давлению», - уточнил он.

Т.ПЕТШАК назвал очень опытным пилота вчерашнего рейса, отметив, что самолет, на котором он летел, считался одним из лучших в государственном авиапарке.

«Самолет имел репутацию не то, чтобы беспроблемного, но был самым популярным среди пилотов. Мы имели к нему огромное доверия и использовали его на самых сложных трассах», - сообщил пилот.

Т.ПЕТШАК не стал спекулировать, что могло стать причиной вчерашней трагедии под Смоленском, которая забрала жизнь 96 человек, в том числе наивысших должностных лиц Польши.

Он лишь отметил, что трагедии можно было бы избежать, если бы диспетчер аэродрома конкретнее дал понять пилоту о возможной опасности.

«Были суггестии «предлагаем, чтобы полетели туда» - это не был приказ выполнения полета на запасной аэродром», - сказал он.

В таких условиях, по его словам, пилот пробует посадить машину, чтобы сориентироваться в ситуации.

Как сообщал УНИАН, «Gazeta wyborcza» со ссылкой на военные источники проинформировала, что диспетчер военного аэродрома в Смоленске за 15 минут до планируемого приземления самолета Президента Польши запретил посадку российскому грузовому самолету з работниками ФСБ РФ на борту. По данным издания, диспетчер не мог запретить посадку пилоту самолета Президента Польши.

Некоторые российские СМИ сообщили вчера о якобы 4 попытках посадки самолета Президента Польши, пилот которого вроде бы игнорировал рекомендации диспетчерских служб, которые советовали ему посадить самолет в Минске или Москве.

Эксперты отмечают, что на практике пилоты максимально 2 раза пытаются посадить самолет, после чего отправляются на другой аэродром.