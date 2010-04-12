В Генконсульстве Польши во Львове выставлена «Книга Скорби» по погибшим в авиакатастрофе

Львов. В помещении Генерального консульства Республики Польша во Львове будет выставлена «Книга Скорби» для желающих выразить соболезнования в связи с трагической катастрофой польского правительственного самолета, которая произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском в России, и в результате которой погибли Президент Республики Польша Лех КАЧИНСКИЙ с супругой, а также высокопоставленные должностные лица многих важных учреждений и организаций, послы и сенаторы. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

«Книга Скорби» будет выставлена с 12 апреля до 16 апреля 2010 года с 9.00 до 16.00 час.

Со вчерашнего дня к Генеральному консульству Республики Польша во Львове жители Львова приносят большое количество цветов и траурные ленты. Возле здания Консульства львовяне выложили из лампадок крест, таким образом львовяне выражают соболезнования польскому народу в связи с трагедией, которая произошла в России.

В Кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии Львова состоялась панихида по погибшим в авиакатастрофе. Сегодня поминальные богослужения пройдут в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии и в Армянском Соборе Львова.

Справка УНИАН. История Львова на протяжении веков тесно связана с Польшей и поляками - с их историей, верой, традициями, хозяйством, культурой. По национальному составу в области преобладают украинцы, из самых многочисленных национальностей – русские и поляки. По данным последней переписи населения, во Львовской области проживает 19 тысяч этнических поляков.