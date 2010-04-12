В Украине день траура по погибшим в катастрофе под Смоленском

Понедельник, 12 апреля, в Украине будет объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе Президенте Польши Лехе Качиньском и другим высокопоставленным должностным лицам.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

“В связи с трагической гибелью 10 апреля 2010 года Президента Республики Польша Леха Качиньского и его жены Марии, других высокопоставленных должностных лиц Республики Польша и сопровождавших их лиц, постановляю объявить в Украине 12 апреля 2010 года днем траура”, – отмечается в указе, тест которого размещен на Официальном интернет-представительстве Главы государства.

В день траура будет приспущен Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины, а также заграничных дипломатических учреждений Украины.

Также будут отменены в Украине развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы 10 апреля самолета Ту-154 под Смоленском Польша потеряла всех высших военных руководителей.

На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам Президент, его жена и часть руководства страны.

Среди погибших – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Франтишек Гонгор, главнокомандующий Сухопутных войск Тадуш Бук, главнокомандующий Военно-морских сил Анджей Карвета, командующий Военно-воздушных сил Анджей Бласик, командующий Войсками специального назначения Влодзимеж Потасинский, председатель Оперативного командования Вооруженных сил Бронислав Квятковский, командующий гарнизоном г. Варшавы Казимеж Гилярский.

Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.