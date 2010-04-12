12 апреля в России национальный траур в связи с катастрофой под Смоленском

Москва. В понедельник, 12 апреля в России объявлен национальный траур в связи с катастрофой самолета президента Польши Леха Качиньского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом сказал президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в обращении к польскому народу.

«От имени российского народа выражаю самые глубокие, самые искренние соболезнования польскому народу, чувства сострадания и поддержки родным и близким погибших. В понедельник, 12 апреля, в России будет объявлен национальный траур», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он пообещал, что все обстоятельства этой трагедии будут расследованы самым тщательным образом, в теснейшем взаимодействии с польской стороной. Мною даны исчерпывающие указания правоохранительным структурам.

«Я и все граждане России потрясены страшной трагедией – гибелью Президента Республики Польша Леха Качиньского, его супруги Марии, всех польских граждан, находившихся на борту самолёта, потерпевшего катастрофу», - сказал он.

«В эти дни мы вместе проводили поминальные мероприятия в Катыни, вместе скорбили по жертвам тоталитарных времён. Л.Качиньский летел в Россию, чтобы лично отдать дань памяти погибшим польским офицерам и как Президент, и как гражданин своей страны. Все россияне разделяют с вами скорбь и траур», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля утром в Смоленской области при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.Качинский и его супруга, а также делегация польских высокопоставленных должностных лиц. Они летели в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщинам Катыньской трагедии.

В результате катострофы погибли все, кто находился на борту.