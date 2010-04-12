ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Как кризис поменял взгляды украинских страховщиков на свой бизнес», в котором пишет - rризисный 2009 год остудил горячие головы страховщиков - они перестали гоняться за премиями и теперь делают основной акцент на прибыльности бизнеса. Так продлится, как минимум, два года…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/kak-krizis-pomenjal-vzgljady-ukrainskih-strahovcshikov-na-svoj-139370/

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Также «Дело» в материале «Фирташ спасет банк «Надра» за деньги «Нафтогаза» пишет - Дмитрий Фирташ хочет оздоровить банк «Надра» за счет средств, отсуженных у «Нафтогаза». Руководство Нацбанка не в восторге от такой программы санации, так как не верит, что государство вернет деньги бизнесмену…

http://delo.ua/dengi/banki/firtash-spaset-bank-nadra-za-dengi-139374/

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«Дело» в материале «Вторая Катынь» пишет – беспрецедентная авиакатастрофа под Смоленском унесла жизни президента Польши и десятков высокопоставленных политиков и общественных деятелей этой страны…

http://delo.ua/vlast/politika/vtoraja-katyn-139378/

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Издание «Экономические известия» в материале «Белый дом устраивает смотрины» пишет – сегодня президент Виктор Янукович в рамках рабочей поездки в Вашингтон встретится со своим американским коллегой Бараком Обамой. Это первая личная встреча нынешних лидеров США и Украины. Она определит новые рамки сотрудничества между странами…

http://eizvestia.com/state/full/4195546

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Также «Экономические известия» в публикации «Алкоголь согласен на повышение» пишут – правительство снова предлагает повысить ставки акцизного сбора на крепленое вино. Новшество заденет и коньячный рынок. Однако впервые за долгое время правительство и коньячники договорились об уровне повышения, который устраивает всех…

http://eizvestia.com/markets/full/4195544

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«Газета по-киевски» в материале «Все, что осталось от ипотеки…» пишет – на минувшей неделе в НБУ заявили – до конца года на валютном рынке сохранится стабильность, а объемы кредитования увеличатся на 9–13%. Издание выясняло, как сейчас обстоят дела с кредитами, в частности с ипотекой…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/12/062154.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Днепре за 45 гривен можно купить орден 65-летия Победы» пишет – в канун 65-летней годовщины Победы в Днепропетровске разразился скандал. Одна коммерческая фирма предложила каждому желающему за 45 гривен приобрести юбилейный орден 65-летия Победы...

http://www.segodnya.ua/news/14129114.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Плата за кредит» пишет – ЦБ России считает, что компании искажают отчетность, и предлагает им вывешивать ее на сайте ФНС. Бизнесу идея не нравится…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/12/231023

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Издание «Известия» в публикации «Прибавка к возрасту» пишет - Россия готова повысить пенсионный возраст, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Итак, в Кремле эту тему серьезно обдумали и подготовились к общественной дискуссии, которая неминуемо возникнет. Логика властей, видимо, была такова: львиная доля пенсионеров все равно продолжает трудиться и после официального выхода на пенсию, то есть, получает и зарплату, и пособие по старости…

http://www.izvestia.ru/russia/article3140647/

(УНИАН)