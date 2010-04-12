Лишь 14 тел жертв авиакатастрофы можно опознать без проблем

Лишь 14 тел жертв катастрофы польского правительственного авиалайнера можно опознать без проблем. Об этом заявила министр здравоохранения Польши Ева Копач, передает ИТАР-ТАСС.

Еще примерно 20 тел смогут идентифицировать судебные патологоанатомы, отметила Копач. По ее словам, для опознания остальных погибших необходимо провести генетическую экспертизу.

Всего в катастрофе польского правительственного Ту-154М под Смоленском в субботу, 10 апреля, погибли 96 человек, включая президентскую чету.

Сегодня в первой половине дня из Варшавы в Москву вылетит второй самолет с родными и близкими погибших. Первый самолет с родственниками вылетел в Москву в воскресенье вечером.

В Москве прибывшим полякам будет оказывать помощь министр здравоохранения Польши Ева Копач и высокопоставленный представитель канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский.

Предполагается, что родственники погибших пробудут в Москве три-четыре дня.